Сколько стоит самый дорогой драгоценный камень в мире
- В 2017 году бриллиант Pink Star весом 59,60 карата был продан за 71,2 миллиона долларов на аукционе в Гонконге.
- Этот бриллиант отличается размером, редким цветом Fancy Vivid Pink, высокой чистотой и происхождением из Южной Африки.
Самый дорогой драгоценный камень в мире был продан за рекордную сумму 71,2 миллиона долларов на аукционе в Гонконге в 2017 году. Речь идет о бриллианте Pink Star, весом 59,60 карата.
Самый дорогой бриллиант
Этот камень поражает не только своим размером, но и редким цветом – Fancy Vivid Pink, что является самым высоким классом для розовых бриллиантов, передает 24 Канал со ссылкой на Robinson Jeweler`s.
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Такие бриллианты чрезвычайно редкие, и их сложно найти на рынке.
Что делает этот бриллиант таким ценным:
Размер. 59,60 карата – это достаточно большой размер для розового бриллианта.
Цвет. Розовый бриллиант с таким цветом является редким, и считается, что только 2% розовых бриллиантов в мире имеют такой насыщенный оттенок.
Чистота. Pink Star имеет высокую чистоту, что является важным фактором для определения стоимости бриллиантов.
Происхождение. Он был добыт в Южной Африке и был объявлен на аукционе как один из лучших экземпляров в мире.
Этот бриллиант принадлежит к классу камней, которые являются наиболее уникальными и важными для коллекционеров и инвесторов, а его продажа стала важным этапом в мире драгоценных камней.