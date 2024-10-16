Самый богатый президент в истории США: кто он и каким капиталом владеет

Весь мир с нетерпением ждет очередных президентских выборов в США. В этом году главными претендентами на пост президента являются Камала Харрис и Дональд Трамп. Победитель станет 47-ым президентом США. Все лидеры первой страны мира отличались как своими программами, политическими взглядами, так и капиталами.

Самый богатый президент в истории США

В первую пятерку входят Джон Кеннеди, Теодор Рузвельт, а также отцы-основатели США Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон. Их состояние сотен миллионов долларов до более миллиарда долларов, пишет Voice of America.

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Однако ни один из выше упомянутых политических деятелей не сравнится с 45-тым президентом США Дональдом Трампом. По состоянию на 16 октября Forbes оценивает его капитал в 5,2 миллиарда долларов. Значительная часть его состояния остается в сфере недвижимости, которая в последние годы испытала серьезные трудности.

Также Трампу владеет долей акций в социальной сети Truth Social, которая зафиксировала резкий спад на рынке после проигрыша политика на дебатах против Камалы Харрис. В результате потери Трампа оценили в примерно 200 миллионов долларов.

Интересно! Политик занимает 645 место в мировом рейтинге самых богатых людей в мире.

Напомним, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп обращался к состоятельным американским предпринимателям, чтобы получить от них финансовую поддержку. Речь идет о встрече с руководителями нефтяных компаний в США, на которой Трамп пообещал отменить все экологические правила, а также прекратить введение новых, если они выделяют на его кампанию 1 миллиард долларов.

Кроме того, Дональда Трампа поддерживает самый богатый человек мира – Илон Маск, как и многие другие американские миллиардеры.