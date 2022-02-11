Самый богатый европеец Бернар Арно за день потерял почти 7 миллиардов долларов

Бернар Арно, занимающий второе место в рейтинге Forbes, всего за день потерял 6,6 миллиарда долларов. Это связано с падением акций компании.

По состоянию на пятницу, 11 февраля, Forbes оценивает состояние Арно в 190,6 миллиарда долларов. Это на 3,34% меньше чем вчера.

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Почему состояние Арно падает

Большинство богатства француза Бернара Арно лежит в акциях его корпорации LVMH. По данным Yahoo!Finance, акции компании обесценились более чем на 2% и теперь стоят около 690 долларов за штуку. Поэтому даже такие относительно незначительные колебания акций могут привести к потере миллиардов долларов личного состояния Арно.

Что известно о компании Это крупная корпорация на рынке предметов роскоши. Она известна своими брендами Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer.

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