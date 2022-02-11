По состоянию на пятницу, 11 февраля, Forbes оценивает состояние Арно в 190,6 миллиарда долларов. Это на 3,34% меньше чем вчера.
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Почему состояние Арно падает
Большинство богатства француза Бернара Арно лежит в акциях его корпорации LVMH. По данным Yahoo!Finance, акции компании обесценились более чем на 2% и теперь стоят около 690 долларов за штуку. Поэтому даже такие относительно незначительные колебания акций могут привести к потере миллиардов долларов личного состояния Арно.
Что известно о компанииЭто крупная корпорация на рынке предметов роскоши. Она известна своими брендами Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer.
Рейтинг миллиардеров
- Интересно, что за последние сутки все миллиардеры из первой десятки списка Forbes потеряли деньги. Так, больше всего потерял главный богач мира Илон Маск – 6,7 миллиарда долларов.
- Джефф Безос, не сильно отставший от Бернара Арно в рейтинге, потерял более 2 миллиардов долларов.