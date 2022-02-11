Станом на п'ятницю, 11 лютого, Forbes оцінбє статки Арно в 190,6 мільярда доларів. Це на 3,34% менше, ніж вчора.

Зверніть увагу Акцент на валютному ринку: на яку опцію експерти радять звернути увагу

Чому статки Арно падають

Більшість багатства француза Бернара Арно лежать в акціях його корпорації LVMH. За даними Yahoo!Finance, акції компанії знецінилися на понад 2% і тепер коштують близько 690 доларів за штуку. Тому навіть такі відносно незначні коливання акцій можуть спричинити до втрати мільярдів доларів особистих статків Арно.

Що відомо про компанію Це велика корпорація на ринку предметів розкошів. Вона відома своїми брендами Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer.

Рейтинг мільярдерів