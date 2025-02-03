Почти 400 тысяч в месяц: кто получает самую большую пенсию в Украине

В конце 2024 года средняя пенсия в Украине составляла почти 6 тысяч гривен. Однако в стране есть люди, которые получают пенсии, размер которых составляет сотни тысяч гривен.

Кто получает самую большую пенсию в Украине

Бывшая руководительница Конституционного суда Украины, которая была в должности всего 4 месяцев, Наталья Шаптала получает самую большую пенсию в Украине. Каждый месяц бывшая судья, которая вошла в состав КСУ в 2010 году, получает 340 тысяч 184 гривны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Эта сумма включает обычные пенсии и пожизненное денежное содержание судьи. Для понимания, зарплата Шапталы на должности Конституционного суда Украины в июне 2019 года составляла 396 тысяч 206 гривен, согласно данным Секретариата КСУ. Это сумма со всеми доплатами:

180 тысяч 94 гривны – должностной оклад;

27 тысяч 14 гривен – доплата за научную степень доплата за научную степень;

18 тысяч 9 гривен – доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

27 тысяч 14 гривен – доплата за пребывание на административной должности;

144 тысячи 75 гривен – доплата за выслугу лет.

Информация о размере зарплаты председателя КСУ Шапталы

В сентябре 2019 года Шаптала уволилась из КСУ, а уже с октября начала получать "пожизненное денежное содержание". Сначала бывшей судье назначили выплату в размере 90% от зарплаты, которую она получала в должности. Однако позже из-за новой нормы в законодательстве, размер выплат Шаптале снизили до 50% от зарплаты.

Что такое ежемесячное пожизненное денежное содержание Это ежемесячная пенсионная выплата судьи в отставке, которая назначается пожизненно, и, в условиях предусмотренных законом, выплачивается вместо пенсии.

Однако Наталья Шаптала обратилась в суд с требованием вернуть ее высокую пенсию. Судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак вынесла приговор в пользу Шапталы, обязав Пенсионный фонд Украины снова повысить ей пенсию.

Главный конкурент Шапталы

Если не учитывать ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи, то самую большую пенсию в Украине получает бывший народный депутат и член скандальной "Партии Регионов" Сергей Кивалов. Его ежемесячная пенсия составляет почти 246 тысяч гривен.

Важно! Кивалов имеет давние связи с Россией. В частности, в 2009 году он получил от Владимира Путина орден Дружбы, а в 2013 году медаль Пушкина, пообещав сделать русский язык вторым государственным в Украине.

Добавим, что еще несколько лет назад Кивалов получал пенсию в размере 14 тысяч гривен. Однако он обратился в суд в Одессе, где предоставил справки о своей зарплате как народного избранника и о высоких выплатах в частном Международном гуманитарном университете, который он возглавляет. Эти документы позволило ему добиться увеличения своей пенсии в 17 раз.