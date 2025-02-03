Хто отримує найбільшу пенсію в Україні

Колишня очільниця Конституційного суду України, яка була на посаді всього 4 місяців, Наталія Шаптала отримує найбільшу пенсію в Україні. Кожного місяця колишня суддя, яка увійшла до складу КСУ у 2010 році, отримує 340 тисяч 184 гривні. Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Ця сума включає звичайні пенсії та довічне грошове утримання судді. Для розуміння, зарплата Шаптали на посаді Конституційного суду України у червні 2019 року становила 396 тисяч 206 гривень, згідно з даними Секретаріату КСУ. Це сума з усіма доплатами:

180 тисяч 94 гривні – посадовий оклад;

27 тисяч 14 гривень – доплата за науковий ступінь;

18 тисяч 9 гривень – доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

27 тисяч 14 гривень – доплата за перебування на адміністративній посаді;

144 тисячі 75 гривень – доплата за вислугу років.

Інформація про розмір зарплати голови КСУ Шаптали

У вересні 2019 року Шаптала звільнилася з КСУ, а вже з жовтня почала отримувати "довічне грошове утримання". Спершу колишній судді призначили виплату в розмірі 90% від зарплати, яку вона отримувала на посаді. Проте пізніше через нову норму в законодавстві, розмір виплат Шапталі знизили до 50% від зарплати.

Що таке щомісячне довічне грошове утримання Це щомісячна пенсійна виплата судді у відставці, яка призначається довічно, та, за умов передбачених законом, виплачується замість пенсії.

Однак Наталія Шаптала звернулася до суду з вимогою повернути її високу пенсію. Суддя Окружного адміністративного суду Києва Олеся Чудак винесла вирок на користь Шаптали, зобов'язавши Пенсійний фонд України знову підвищити їй пенсію.

Головний конкурент Шаптали

Якщо не враховувати щомісячне довічне грошове утримання судді, то найбільшу пенсію в Україні отримує колишній народний депутат та член скандальної "Партії Регіонів" Сергій Ківалов. Його щомісячна пенсія становить майже 246 тисяч гривень.

Важливо! Ківалов має давні зв'язки з Росією. Зокрема, у 2009 році він отримав від Володимира Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна, пообіцявши зробити російську мову другою державною в Україні.

Додамо, що ще кілька років тому Ківалов отримував пенсію у розмірі 14 тисяч гривень. Проте він звернувся до суду в Одесі, де надав довідки про свою зарплату як народного обранця та про високі виплати в приватному Міжнародному гуманітарному університеті, який він очолює. Ці документи дозволило йому добитися збільшення своєї пенсії в 17 разів.