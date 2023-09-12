Убыточных банков становится больше: определенным финансовым учреждениям грозит банкротство
12 сентября 2023, 15:28Читати новину українською
Позиции некоторых банков Украины остаются достаточно сильными на рынке. Однако увеличилось количество убыточных финансовых учреждений.
Увеличилось количество убыточных банков
Во втором квартале 2023 года увеличилось количество убыточных банков – их совокупный минус составляет 112,5 миллиона гривен. К ним относятся:
Читайте также Техгиганты демонстрируют сильные позиции: почему это важно в современных условиях
- Мотор-банк;
- Правэкс-Банк;
- БТА Банк;
- Окси Банк;
- Банк "Портал";
- Украинский банк реконструкции и развития;
- Юнекс Банк;
- Альпари Банк.
Какие банки стали самыми прибыльными
В НБУ отметили, что десятка лидеров среди финансовых учреждений не изменились. Среди лидеров стабильно Приватбанк с доходом 29,7 миллиарда гривен и Сбербанк – 6,8 миллиарда гривен.
Другие успешные банки:
- ПУМБ;
- УкрСиббанк;
- Райффайзен Банк;
- ОТП Банк;
- Ситибанк;
- Укргазбанк;
- Смысл Банк;
- Укрэксимбан.
По состоянию на 1 июля 2023 г. их совокупный доход составил 22,6 миллиарда гривен. К тому же доля ПриватБанка от доходов всей сферы несколько уменьшилась с 47% до 43%.