В каких городах Украины дешевле всего жить: статистика Госстата
Источник:Госстат
После начала полномасштабного вторжения, цены в Украине значительно выросли. В 2024 году продукты могут снова подорожать.
Где в Украине самые высокие цены
Индексы потребительских цен в некоторых городах выросли из-за активных боевых действий. Близость к прифронтовой зоне вызывает проблемы с логистикой.
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Нельзя исключать и нестабильность экономического сектора в этих регионах. В частности речь идет о Донецкой, Харьковской, Луганской и Николаевской области.Обратите внимание! Несмотря на сложную ситуацию в Херсонской области, тамошний индекс потребительских цен остается на среднем уровне. В марте он достиг – 101,1%.
Наибольший рост в течение марта произошел в Киеве – до 102,6%. При этом, в Киевской области этот показатель достиг 101,1%. Также выросли индексы потребительских цен в других областях:
- Львовская – 101,4%;
- Одесская – 101,4%;
- Кировоградская – 101,4%;
- Закарпатская – 101,3%;
- Днепропетровская – 101,3%.
Где в Украине самые низкие цены
В некоторых регионах в январе/феврале этого года наблюдался отрицательный индекс потребительских цен (то есть он не превысил 100%). Речь идет о Сумской и Черкасской областях.
Меньше всего в течение марта вырос индекс потребительских цен в таких областях:
- Винницкая – 100,5%;
- Житомирская – 100,9%;
- Запорожская – 100,6%;
- Полтавская – 100,6%;
- Сумская – 100,0%;
- Хмельницкая – 100,6%;
- Черкасская – 100,5%;
- Черниговская – 100,9%.