В каких городах Украины дешевле всего жить: статистика Госстата

15 апреля 2024, 14:29
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Источник:

Госстат

После начала полномасштабного вторжения, цены в Украине значительно выросли. В 2024 году продукты могут снова подорожать.

Где в Украине самые высокие цены

Индексы потребительских цен в некоторых городах выросли из-за активных боевых действий. Близость к прифронтовой зоне вызывает проблемы с логистикой.

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Нельзя исключать и нестабильность экономического сектора в этих регионах. В частности речь идет о Донецкой, Харьковской, Луганской и Николаевской области.

Обратите внимание! Несмотря на сложную ситуацию в Херсонской области, тамошний индекс потребительских цен остается на среднем уровне. В марте он достиг – 101,1%.

Наибольший рост в течение марта произошел в Киеве – до 102,6%. При этом, в Киевской области этот показатель достиг 101,1%. Также выросли индексы потребительских цен в других областях:

  • Львовская – 101,4%;
  • Одесская – 101,4%;
  • Кировоградская – 101,4%;
  • Закарпатская – 101,3%;
  • Днепропетровская – 101,3%.

Где в Украине самые низкие цены

В некоторых регионах в январе/феврале этого года наблюдался отрицательный индекс потребительских цен (то есть он не превысил 100%). Речь идет о Сумской и Черкасской областях.

Меньше всего в течение марта вырос индекс потребительских цен в таких областях:

  • Винницкая – 100,5%;
  • Житомирская – 100,9%;
  • Запорожская – 100,6%;
  • Полтавская – 100,6%;
  • Сумская – 100,0%;
  • Хмельницкая – 100,6%;
  • Черкасская – 100,5%;
  • Черниговская – 100,9%.
Автор: Анастасія Зорик