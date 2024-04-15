Как "подскочили" цены

Введенные 12 апреля санкции касаются поставок алюминия, никеля и меди. Ограничения имеют целью сократить способность Кремля финансировать военные действия и чтобы перекрыть российским производителям доступ к западным биржам.

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При этом, металл продолжит поставляться в страны-союзники, которые в этом нуждаются. Вскоре после объявления санкций цены на металлы стремительно подскочили из-за "беспокойства, что санкции сократят потоки российских металлов на западные рынки".

Алюминий вырос на 9.4% в начале торгов , это самый большой рост с момента запуска текущей формы контракта в 1987 году, тогда как никель вырос на 8.8%.

, это самый большой рост с момента запуска текущей формы контракта в 1987 году, тогда как никель вырос на 8.8%. Однако оба металла выросли примерно на 2% в начале торгов в Европе.

На Шанхайской бирже фьючерсов – где некоторые виды российского металла все еще могут быть доставлены - цена на алюминий была немного ниже, тогда как никель вырос на 2.9%.

Интересно! Лондонская биржа металлов (LME) играет ключевую роль в формировании мировых цен, однако большинство металлов покупаются и продаются между шахтерами, трейдерами и производителями напрямую, минуя склады биржи. Российские производители уже увеличили объемы продаж в Китай, поскольку многие западные покупатели отказались от их продукции.

Есть ли эффект от санкций

Россия закрывает 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Ограничения все равно будут иметь отклик на рынках металлов из-за ключевой роли LME, чьи цены используются как ориентир в огромном количестве контрактов по всему миру.

Хотя резкие колебания цен и свидетельствуют о том, что трейдеры готовятся к дальнейшим потрясениям в цепях поставок, санкции маловероятно смогут помешать России продавать свои металлы, пишет Bloomberg.

Заметьте! Также меры, вероятно, укрепят статус Китая как последнего покупателя для Москвы, потенциально оставляя российские поставки со значительными дисконтами к ценам LME. Что касается волатильности, структура санкций также может привести к краткосрочному скачку в поставках старых российских металлов в склады LME.