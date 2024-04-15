Де в Україні найвищі ціни
Індекси споживчих цін у деяких містах зросли через активні бойові дії. Близькість до прифронтової зони спричиняє проблеми з логістикою.
Читайте також Санкції на Російські метали спричинили рекордне здорожчання алюмінію
Не можна виключати і нестабільність економічного сектору у цих регіонах. Зокрема йдеться про Донецьку, Харківську, Луганську та Миколаївську область.
Найбільше зростання протягом березня відбулося у Києві – до 102,6%. При цьому, у Київській області цей показник сягнув 101,1%. Також виросли індекси споживчих цін у інших областях:
- Львівська – 101,4%;
- Одеська – 101,4%;
- Кіровоградська – 101,4%;
- Закарпатська – 101,3%;
- Дніпропетровська – 101,3%.
Де в Україні найнижчі ціни
У деяких регіонах у січні/лютому цього року спостерігався від'ємний індекс споживчих цін(тобто він не перевищив 100%). Йдеться про Сумську та Черкаську області.
Найменше протягом березня зріс індекс споживчих цін у таких областях:
- Вінницька – 100,5%;
- Житомирська – 100,9%;
- Запорізька – 100,6%;
- Полтавська – 100,6%;
- Сумська – 100,0%;
- Хмельницька – 100,6%;
- Черкаська – 100,5%;
- Чернігівська – 100,9%.