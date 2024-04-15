Де в Україні найвищі ціни

Індекси споживчих цін у деяких містах зросли через активні бойові дії. Близькість до прифронтової зони спричиняє проблеми з логістикою.

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Не можна виключати і нестабільність економічного сектору у цих регіонах. Зокрема йдеться про Донецьку, Харківську, Луганську та Миколаївську область.

Зверніть увагу! Попри складну ситуацію у Херсонській області, тамтешній індекс споживчих цін залишається на середньому рівні. У березні він сягнув – 101,1%.

Найбільше зростання протягом березня відбулося у Києві – до 102,6%. При цьому, у Київській області цей показник сягнув 101,1%. Також виросли індекси споживчих цін у інших областях:

Львівська – 101,4%;

Одеська – 101,4%;

Кіровоградська – 101,4%;

Закарпатська – 101,3%;

Дніпропетровська – 101,3%.

Де в Україні найнижчі ціни

У деяких регіонах у січні/лютому цього року спостерігався від'ємний індекс споживчих цін(тобто він не перевищив 100%). Йдеться про Сумську та Черкаську області.

Найменше протягом березня зріс індекс споживчих цін у таких областях: