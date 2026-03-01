Бактерии, собачья ДНК и кокаин: в каких странах мира самые грязные банкноты
- Исследования показали, что евро, британские фунты стерлингов и норвежская крона являются менее загрязненными из-за специальной бумаги, препятствующей размножению микробов.
- Китайские юани признаны самыми грязными банкнотами с почти 180 тысячами бактерий, а на американских долларах часто обнаруживают следы кокаина.
Одни из самых грязных вещей в мире – это деньги. Это и неудивительно, учитывая сколько владельцев они меняют за свою бумажную жизнь. Однако в некоторых странах купюры являются настоящими рассадниками болезней.
Какие деньги самые грязные?
Исследователи выяснили, что микробы и бактерии буквально "прилипают" к бумажным деньгам и могут долго на них сохраняться, пишет "РБК-Украина".
Впрочем, есть купюры, на которых микроорганизмы задерживают меньше, чем на других. К более "чистым" деньгам специалисты отнесли:
- евро;
- британские фунты стерлингов;
- норвежскую крону.
Оказалось, что в этих странах для печати денег используют специальную бумагу. Она имеет свойства, которая препятствуют микробам стремительно размножаться на купюрах.
Зато три страны попали в лидеры с загрязненными купюрами. В список попали:
- Швейцария;
- Дания;
- и Россия.
Например, на одной банкноте датских крон исследователи нашли аж 40 тысяч бактерий. Чуть меньшим количеством отличился швейцарский франк – 32 тысячами микробов.
Но опередил всех Китай. Его юани признали самыми грязными. На них насчитали почти 180 тысяч бактерий.
Какие загрязнения нашли на купюрах?
Микробы и бактерии попадают на банкноты, которые находятся в активном обращении. Они "путешествуют" от человека к человеку, контактируют с загрязненными предметами и собирают на себя самые разнообразные частицы.
По исследованиям, многие купюры содержат не только бактерии, пишет Приватбанк. На них нашли:
- вирусы;
- микроорганизмы изо рта;
- ДНК домашних животных.
К примеру, на 6% английских фунтов обнаружили кишечную палочку. А почти 80% однодолларовых купюр США содержат следы кокаина.
К слову, концентрация наркотических веществ на американских долларах бывает такой значительной, что иногда работники банка из-за этого даже не могут сдать тест на наркотики.
Бактерии и вирусы "цепляются" к деньгам по нескольким причинам:
- банкноты не имеют антибактериального покрытия;
- влажность и температура продлевают жизнь микробов на поверхности купюр.
Микробы липнут так не из-за жадности. А потому, что в банкнотах много целлюлозы. Для бактерий это благоприятные условия. Поэтому пластиковые банкноты считаются более чистыми. Полимер не впитывает влагу, пот или грязь,
– говорят в банке.
Важно! Поэтому после контакта с деньгами медики советуют всегда тщательно мыть руки, а лучше обрабатывать антибактериальным средством. По возможности вообще стоит отдать предпочтение безналичному расчету.
Как уничтожают старые деньги?
Когда бумажные деньги изнашиваются или становятся непригодными, государство постепенно изымает их из обращения. После этого банкноты измельчают на мелкие фрагменты. Полученную массу в дальнейшем утилизируют как промышленные отходы. Этим занимаются специализированные предприятия, с которыми сотрудничает Национальный банк.
Другой подход применяют к монетам. Перед уничтожением с них обязательно удаляют все изображения, чтобы они потеряли статус платежного средства. После этого металл сдают в лом. Его реализуют через открытые электронные аукционы.
Обмен сильно изношенных или поврежденных иностранных банкнот в Украине происходит по процедуре инкассо. Ее проводят уполномоченные учреждения, которые имеют договоры с иностранными банками-корреспондентами. Принятую наличность отправляют за границу, где ее обменивают на пригодные к обращению банкноты.