Бактерии, собачья ДНК и кокаин: в каких странах мира самые грязные банкноты

Одни из самых грязных вещей в мире – это деньги. Это и неудивительно, учитывая сколько владельцев они меняют за свою бумажную жизнь. Однако в некоторых странах купюры являются настоящими рассадниками болезней.

Какие деньги самые грязные?

Исследователи выяснили, что микробы и бактерии буквально "прилипают" к бумажным деньгам и могут долго на них сохраняться, пишет "РБК-Украина".

Впрочем, есть купюры, на которых микроорганизмы задерживают меньше, чем на других. К более "чистым" деньгам специалисты отнесли:

евро;

британские фунты стерлингов;

норвежскую крону.

Оказалось, что в этих странах для печати денег используют специальную бумагу. Она имеет свойства, которая препятствуют микробам стремительно размножаться на купюрах.

Зато три страны попали в лидеры с загрязненными купюрами. В список попали:

Швейцария;

Дания;

и Россия.

Например, на одной банкноте датских крон исследователи нашли аж 40 тысяч бактерий. Чуть меньшим количеством отличился швейцарский франк – 32 тысячами микробов.

Но опередил всех Китай. Его юани признали самыми грязными. На них насчитали почти 180 тысяч бактерий.

Какие загрязнения нашли на купюрах?

Микробы и бактерии попадают на банкноты, которые находятся в активном обращении. Они "путешествуют" от человека к человеку, контактируют с загрязненными предметами и собирают на себя самые разнообразные частицы.

По исследованиям, многие купюры содержат не только бактерии, пишет Приватбанк. На них нашли:

вирусы;

микроорганизмы изо рта;

ДНК домашних животных.

К примеру, на 6% английских фунтов обнаружили кишечную палочку. А почти 80% однодолларовых купюр США содержат следы кокаина.

К слову, концентрация наркотических веществ на американских долларах бывает такой значительной, что иногда работники банка из-за этого даже не могут сдать тест на наркотики.

Бактерии и вирусы "цепляются" к деньгам по нескольким причинам:

банкноты не имеют антибактериального покрытия;

влажность и температура продлевают жизнь микробов на поверхности купюр.

Микробы липнут так не из-за жадности. А потому, что в банкнотах много целлюлозы. Для бактерий это благоприятные условия. Поэтому пластиковые банкноты считаются более чистыми. Полимер не впитывает влагу, пот или грязь,

– говорят в банке.

Важно! Поэтому после контакта с деньгами медики советуют всегда тщательно мыть руки, а лучше обрабатывать антибактериальным средством. По возможности вообще стоит отдать предпочтение безналичному расчету.

