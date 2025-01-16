Доллар и евро далеко позади: какая самая дорогая валюта в мире

Как правило, когда речь заходит об иностранных валютах, то большинство людей сразу думают о долларе, евро или фунте стерлингов. Однако в рейтинге самых дорогих валют мира лидерами являются денежные единицы стран с Ближнего Востока.

Самая дорогая валюта в мире

Несмотря на то, доллар и евро – это одни из самых известных валют в мире, они не являются самыми дорогими денежными единицами на рынке. В тройку лидеров в рейтинге самых сильных валют в мире есть денежные единицы стран с Ближнего Востока. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CMC Markets.

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На сегодня самой дорогой валютой в мире является кувейтский динар. Кувейт – это страна, которая расположена между Ираком и Саудовской Аравией. Государство является важным экспортером нефти в мире, что способствует ее экономическому благосостоянию.

Важно! По состоянию на 16 января 2025 года за 1 динар равен 3,24 доллара США. В Украине курс одного кувейтского динара составляет 136,7 гривны, согласно данным Google Финансы.

В первую тройку в рейтинге валют также входит бахрейнский динар и оманский риал. Один динар торгуется на уровне 2,6 доллара или 111,91 гривны. Тогда как курс валюты Омана колеблется на уровне 2,60 доллара США. В то же время в Украине оманский риал равен 109,57 гривны.

Фунт стерлингов, евро и доллар США также входят в первую десятку самых дорогих валют в мире. Эти денежные единицы занимают 6, 9 и 10 места в рейтинге соответственно. При этом национальные валюты США, Великобритании и единую валюту Еврозоны активно используют для формирования мировых резервов.