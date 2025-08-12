С момента начала выпуска в 2002 году в Европе появилось около 5 500 различных памятных монет евро. Цены на некоторые из них иногда доходят до десятков и сотен тысяч долларов, а сами монеты больше напоминают произведения искусства.

Где выпускались самые дорогие монеты евро?

Из всех памятных монет почти 1900 выпущены во Франции. Для сравнения: большинство других стран еврозоны за этот период создали около 200 подобных монет, пишет 24 Канал со ссылкой на Coins Weekly.

Неудивительно, что все семь самых дорогих памятных монет родом именно из Франции. Их выпуск приходился на 2010-2019 годы, а стоимость некоторых достигает 150 тысяч евро.

Как выглядит монета с изображением Тадж-Махала?

Одна из самых известных памятных евромонет – золотая монета с изображением Тадж-Махала. Она весит один килограмм, изготовлена из золота 999 пробы и имеет диаметр 37 мм.

Монета "Тадж-Махал" / фото Getty Images

Особенность выпуска – 68 бриллиантов Cartier, закрепленных вручную, что сделало ее первой в мире монетой с таким украшением. Монета "Тадж-Махал" стоит более 140 тысяч долларов.

Как выглядит монета "250 лет Baccarat Crystal"

Еще одна монета весом один килограмм из чистого золота была посвящена 250-летию французского производителя элитного хрусталя Baccarat Crystal. Диаметр монеты – 85 миллиметра, а стоит она примерно 135 тысяч долларов.

Монета "250 лет Baccarat Crystal" / фото Worldancient

На лицевой стороне отчеканен интересный узор, а в центре расположена монограмма Французской Республики. Монета вставлена в восьмиугольную хрустальную рамку, которая усиливает детализацию благодаря преломлению света.

Как выглядит монета в честь ресторана Guy Savoy?

Килограммовая золотая монета, посвященная ресторану Guy Savoy, выпускалась тиражом всего 11 экземпляров и сейчас стоит примерно 130 тысяч долларов. Она поставлялась вместе с трюфелем, выполненным из серебра 950 пробы и черного никеля.

Монета в честь ресторана Guy Savoy / фото Numismag

Дизайн аверса представляет собой форму тарелки с изображением яйца и черного трюфеля, а на реверсе – отпечаток руки Гая Савоя как символ авторского подхода в гастрономии.

Как выглядит монета Maison Boucheron?

Монета серии Maison Boucheron выполнена в виде восьмиугольника, напоминающего изумруд, и украшена 31 белым бриллиантом. Тираж также составил 11 экземпляров, а ее цена на данный момент равна примерно 150 тысяч долларов.

Монета Maison Boucheron / фото Monnaie de Paris

Реверс содержит изображение Вандомской площади с ее историческими особняками и элементами растительного орнамента, а аверс – Вандомскую колонну и здание Дома Boucheron, окутанные плющом.