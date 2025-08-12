З моменту початку випуску у 2002 році в Європі з'явилося близько 5 500 різних пам'ятних монет євро. Ціни на деякі з них подекуди доходять до десятків та сотень тисяч доларів, а самі монети більше нагадуються витвори мистецтва.

Де випускались найдорожчі монете євро?

З усіх пам'ятних монет майже 1900 випущені у Франції. Для порівняння: більшість інших країн єврозони за цей період створили близько 200 подібних монет, пише 24 Канал з посиланням на Coins Weekly.

Не дивно, що всі сім найдорожчих пам'ятних монет родом саме з Франції. Їх випуск припадав на 2010-2019 роки, а вартість деяких досягає 150 тисяч євро.

Як виглядає монета із зображенням Тадж-Махала?

Одна з найвідоміших пам'ятних євромонет – золота монета із зображенням Тадж-Махала. Вона важить один кілограм, виготовлена із золота 999 проби та має діаметр 37 мм.

Монета "Тадж-Махал" / фото Getty Images

Особливість випуску – 68 діамантів Cartier, закріплених вручну, що зробило її першою у світі монетою з такою прикрасою. Монета "Тадж-Махал" коштує понад 140 тисяч доларів.

Як виглядає монета "250 років Baccarat Crystal"

Ще одна монета вагою один кілограм з чистого золота була присвячена 250-річчю французького виробника елітного кришталю Baccarat Crystal. Діаметр монети – 85 міліметри, а коштує вона приблизно 135 тисяч доларів.

Монета "250 років Baccarat Crystal" / фото Worldancient

На лицьовій стороні викарбувано цікавий візерунок, а в центрі розташована монограма Французької Республіки. Монета вставлена в восьмикутну кришталеву рамку, яка підсилює деталізацію завдяки заломленню світла.

Як виглядає монета на честь ресторану Guy Savoy?

Кілограмова золота монета, присвячена ресторану Guy Savoy, випускалася тиражем всього 11 екземплярів та наразі коштує приблизно 130 тисяч доларів. Вона постачалась разом з трюфелем, виконаним зі срібла 950 проби та чорного нікелю.

Монета на честь ресторану Guy Savoy / фото Numismag

Дизайн аверсу являє собою форму тарілки із зображенням яйця й чорного трюфеля, а на реверсі – відбиток руки Гая Савоя як символ авторського підходу в гастрономії.

Як виглядає монета Maison Boucheron?

Монета серії Maison Boucheron виконана у вигляді восьмикутника, що нагадує смарагд, і прикрашена 31 білим діамантом. Тираж також склав 11 екземплярів, а її ціна наразі дорівнює приблизно 150 тисяч доларів.

Монета Maison Boucheron / фото Monnaie de Paris

Реверс містить зображення Вандомської площі з її історичними особняками та елементами рослинного орнаменту, а аверс – Вандомську колону та будівлю Будинку Boucheron, оповиті плющем.