Самые дорогие города мира: кто опередил Нью-Йорк по спискам
Источник:Bloomberg
В этом году самыми дорогими городами стали Сингапур и Цюрих, которые опередили прошлогоднего лидера – Нью-Йорк. Основными причинами стали налоги на авто и рост цен на алкоголь и продукты.
Самые дорогие города мира
Самый большой скачок продемонстрировал Цюрих, с шестого места поднявшийся сразу на первое. Так произошло по ряду причин, например, укрепление швейцарского франка, рост цен на продукты, бытовые товары и отдых.
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Тем не менее, Цюрих делит первое место с Сингапуром, а на третьем месте сразу и Женева и Нью-Йорк. Поэтому второго и четверного места в сжатии нет.Обратите внимание! За год мировые цены выросли на 7,4%, тогда как в прошлом году – на 8,1%.
В то же время города Китая продемонстрировали не очень интенсивный рост из-за медленного восстановления после пандемии.
Так что рейтинг выглядит так:
- Сингапур – 1 место;
- Цюрих – 1;
- Женева – 3;
- Нью-Йорк – 3;
- Гонконг – 5;
- Лос-Анджелес – 6;
- Париж – 7;
- Копенгаген – 8;
- Тель-Авив – 8;
- Сан-Франциско – 10.
Исследование провела организация Economist Intelligence Unit Worldwide Cost of Living 2023 с 14 августа по 11 сентября. Было проанализировано более 400 цен в 173 городах мира.