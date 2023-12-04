Найдорожчі міста світу
Найбільший стрибок продемонстрував Цюрих, який з шостого місця піднявся одразу на перше. Так сталося через низку причин, наприклад зміцнення швейцарського франка, зростання цін на продукти, побутові товари та відпочинок.
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Проте Цюрих ділить перше місце з Сінгапуром, а на третьому місці одразу і Женева і Нью-Йорк. Через це другого та четверного місця у стиску немає.
Натомість міста Китаю продемонстрували не дуже інтенсивне зростання через повільне відновлення після пандемії.
Тож рейтинг виглядає так:
- Сінгапур – 1 місце;
- Цюріх – 1;
- Женева – 3;
- Нью-Йорк – 3;
- Гонконг – 5;
- Лос-Анджелес – 6;
- Париж – 7;
- Копенгаген – 8;
- Тель-Авів – 8;
- Сан-Франциско – 10.
Дослідження провела організація "Economist Intelligence Unit Worldwide Cost of Living 2023" з 14 серпня по 11 вересня. Було проаналізовано понад 400 цін у 173 містах світу.