Найдорожчі міста світу

Найбільший стрибок продемонстрував Цюрих, який з шостого місця піднявся одразу на перше. Так сталося через низку причин, наприклад зміцнення швейцарського франка, зростання цін на продукти, побутові товари та відпочинок.

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Проте Цюрих ділить перше місце з Сінгапуром, а на третьому місці одразу і Женева і Нью-Йорк. Через це другого та четверного місця у стиску немає.

Натомість міста Китаю продемонстрували не дуже інтенсивне зростання через повільне відновлення після пандемії.

Тож рейтинг виглядає так:

  • Сінгапур – 1 місце;
  • Цюріх – 1;
  • Женева – 3;
  • Нью-Йорк – 3;
  • Гонконг – 5;
  • Лос-Анджелес – 6;
  • Париж – 7;
  • Копенгаген – 8;
  • Тель-Авів – 8;
  • Сан-Франциско – 10.

Дослідження провела організація "Economist Intelligence Unit Worldwide Cost of Living 2023" з 14 серпня по 11 вересня. Було проаналізовано понад 400 цін у 173 містах світу.