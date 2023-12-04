Найдорожчі міста світу

Найбільший стрибок продемонстрував Цюрих, який з шостого місця піднявся одразу на перше. Так сталося через низку причин, наприклад зміцнення швейцарського франка, зростання цін на продукти, побутові товари та відпочинок.

Читайте також Накопичити та примножити: у чому найкраще тримати свої заощадження

Проте Цюрих ділить перше місце з Сінгапуром, а на третьому місці одразу і Женева і Нью-Йорк. Через це другого та четверного місця у стиску немає.

Зверніть увагу! За рік світові ціни зросли на 7,4% тоді як минулого року – на 8,1%.

Натомість міста Китаю продемонстрували не дуже інтенсивне зростання через повільне відновлення після пандемії.

Тож рейтинг виглядає так:

Сінгапур – 1 місце;

Цюріх – 1;

Женева – 3;

Нью-Йорк – 3;

Гонконг – 5;

Лос-Анджелес – 6;

Париж – 7;

Копенгаген – 8;

Тель-Авів – 8;

Сан-Франциско – 10.

Дослідження провела організація "Economist Intelligence Unit Worldwide Cost of Living 2023" з 14 серпня по 11 вересня. Було проаналізовано понад 400 цін у 173 містах світу.