Самые дорогие города мира

Самый большой скачок продемонстрировал Цюрих, с шестого места поднявшийся сразу на первое. Так произошло по ряду причин, например, укрепление швейцарского франка, рост цен на продукты, бытовые товары и отдых.

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Тем не менее, Цюрих делит первое место с Сингапуром, а на третьем месте сразу и Женева и Нью-Йорк. Поэтому второго и четверного места в сжатии нет.

Обратите внимание! За год мировые цены выросли на 7,4%, тогда как в прошлом году – на 8,1%.

В то же время города Китая продемонстрировали не очень интенсивный рост из-за медленного восстановления после пандемии.

Так что рейтинг выглядит так:

Сингапур – 1 место;

Цюрих – 1;

Женева – 3;

Нью-Йорк – 3;

Гонконг – 5;

Лос-Анджелес – 6;

Париж – 7;

Копенгаген – 8;

Тель-Авив – 8;

Сан-Франциско – 10.

Исследование провела организация Economist Intelligence Unit Worldwide Cost of Living 2023 с 14 августа по 11 сентября. Было проанализировано более 400 цен в 173 городах мира.