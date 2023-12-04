Самые дорогие города мира

Самый большой скачок продемонстрировал Цюрих, с шестого места поднявшийся сразу на первое. Так произошло по ряду причин, например, укрепление швейцарского франка, рост цен на продукты, бытовые товары и отдых.

Читайте также Накопить и приумножить: в чем лучше держать свои сбережения

Тем не менее, Цюрих делит первое место с Сингапуром, а на третьем месте сразу и Женева и Нью-Йорк. Поэтому второго и четверного места в сжатии нет.

В то же время города Китая продемонстрировали не очень интенсивный рост из-за медленного восстановления после пандемии.

Так что рейтинг выглядит так:

  • Сингапур – 1 место;
  • Цюрих – 1;
  • Женева – 3;
  • Нью-Йорк – 3;
  • Гонконг – 5;
  • Лос-Анджелес – 6;
  • Париж – 7;
  • Копенгаген – 8;
  • Тель-Авив – 8;
  • Сан-Франциско – 10.

Исследование провела организация Economist Intelligence Unit Worldwide Cost of Living 2023 с 14 августа по 11 сентября. Было проанализировано более 400 цен в 173 городах мира.