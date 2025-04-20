Почти полмиллиона за 1 доллар: что известно о самой дешевой валюте в мире

Общеизвестно, что курсы валют постоянно колеблются. Есть денежные единицы, которые демонстрируют стабильную динамику и сохраняют сильные позиции, как и валюты, которые занимают самые слабые позиции на рынке.

Какая самая дешевая валюта в мире

На сегодня самой дешевой валютой в мире является иранский риал. На денежную единицу давят различные факторы влияния. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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В целом эксперты указали, что курс иранского риала пострадал из-за ядерной программы страны, ирано-иракской войны, вывода инвестиций после Исламской революции 1979 года. Согласно данным "Минфина", 1 доллар США равен 415 097 риалов, тогда как 1 гривна – 10 тысяч риалов.

К теме! Напомним, что США ввели новые санкции против экспорта нефти из Ирана. Вашингтон давит на Тегеран во время переговоров по ядерной программе страны.

В тройку самых слабых валют в мире также входят вьетнамский донг и валюта Леоне Сьерра-Леоне. Добавим, что среди факторов, которые больше всего могут повлиять на курсы самых дешевых валют мира выделяют следующие: