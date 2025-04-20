Яка найдешевша валюта у світі

На сьогодні найдешевшою валютою у світі є іранський ріал. На грошову одиницю тиснуть різні фактори впливу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Зверніть увагу Беззаперечні лідери: скільки коштують найбільші нафтові компанії світу

Загалом експерти вказали, що курс іранського ріала постраждав через ядерну програму країни, ірано-іракську війну, виведення інвестицій після Ісламської революції 1979 року. Згідно з даними "Мінфіну", 1 долар США дорівнює 415 097 ріалів, тоді як 1 гривня – 10 тисяч ріалів.

До теми! Нагадаємо, що США ввели нові санкції проти експорту нафти з Ірану. Вашингтон тисне на Тегеран під час переговорів щодо ядерної програми країни.

До трійки найслабших валют у світі також входять в'єтнамський донг та валюта Леоне Сьєрра-Леоне. Додамо, що серед факторів, які найбільше можуть вплинути на курси найдешевших валют світу виділяють такі: