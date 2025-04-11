Почему упал доллар

В пятницу, 11 апреля, доллар США резко обвалился в цене. Американская валюта обновила антирекорд на рынке, упав до минимума за три года, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. На доллар давит сразу несколько факторов.

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Доллар США падает в цене из-за опасений относительно его статуса, как главной резервной валюты мира. Это связано с развертыванием торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем, сообщает Bloombrerg. Напомним, что во время предыдущей торговой сессии доллар обвалился до минимума за 6 месяцев.

Кроме того, доллар падает в цене, поскольку инвесторы выводят средства из американских активов. Также на динамику на рынке валюты влияет эскалация торговой войны и рост напряженности относительно последствий для мировой экономики.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 99,71. Доллар подешевел на 1,14% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара колеблется в диапазоне от 99,01 до 100,78.

Кроме того, курс евро вырос до пикового уровня за три года. Это новый рекорд валюты на рынке за последние два дня. Добавим, что днем ранее стоимость евро относительно доллара выросла до самого высокого уровня с конца 2024 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: