Где самые большие запасы нефти в мире

Больше всего нефти в мире с 2018 года добывает первая экономика мира – США. Однако американцы не могут похвастаться самыми большими запасами нефти. Этот статус принадлежит одной из самых известных стран Латинской Америки – Венесуэле. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OilPrice.

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Запасы нефти в Венесуэле оценивают в более чем 300 миллиардов баррелей нефти. Однако страна не имеет возможностей, чтобы на полную использовать этот ресурс. Венесуэле мешают такие факторы:

Санкции США.

Системе экономические кризисы.

Коррупция.

Политическая нестабильность.

Обратите внимание! В 2024 году экспорт нефти из Венесуэлы вырос более чем на 10%, по данным Reuters. Более того, этот показатель растет второй год подряд, обеспечивая основу для экономического роста страны.

Посоревноваться с Венесуэлой по запасам нефти могут такие страны:

Саудовская Аравия – 267 миллиардов баррелей нефти;

Иран – 208,6 миллиарда баррелей нефти;

Канада – 171 миллиард баррелей нефти 171 миллиард баррелей нефти;

Ирак – 145 миллиардов баррелей нефти.

Также к самым богатым странам по запасам нефти относят Канаду, ОАЭ, Россию, Кувейт, Ливия и США. Из первой десятки стран с наибольшими запасами сырья сразу несколько входят в мощный нефтяной картель – ОПЕК, или его расширенной версии – ОПЕК+. Членами ОПЕК является Саудовская Аравия, Ливия, Иран, Ирак, ОАЭ, Кувейт и Венесуэла, тогда как Россия входит в ОПЕК+.