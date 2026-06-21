Размер имеет значение: что известно о самых больших и маленьких банкнотах в мире

Деньги бывают не только разных номиналов, но и совершенно неожиданных размеров. Одни банкноты настолько маленькие, что напоминают почтовые марки и легко помещаются на ладони ребенка, тогда как другие – скорее похожи на плакат, чем на платежное средство.

Интересные факты о бумажных деньгах

Именно необычные размеры помогли некоторым купюрам навсегда войти в историю. 24 Канал рассказывает, какая банкнота является самой маленькой в мире, а какая получила звание самой большой.

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Самая маленькая банкнота в мире

Звание денежной "крошки" удерживает румынская банкнота номиналом 10 банов, выпущенная еще в 1917 году. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса, по данным которой размер печатного поля купюры составляет всего 27,5 на 38 миллиметров. На лицевой стороне изображен король Фердинанд I, а на оборотной – его герб.

Дело в том, что в конце Первой мировой войны Европа столкнулась с нехваткой металлических монет из-за дефицита материалов и массового накопления наличности у населения, поэтому мелкие номиналы начали выпускать в виде бумажных денег.



Как выглядят румынские 10 банов 1917 года / Фото Национального музея американской истории

Интересно! В истории существовали даже более мелкие по размеру купюры, однако они не были полноценными государственными банкнотами. Например, в немецком Пассау выпускали так называемые нотгельды номиналом 1/3 пфеннига размером всего 18 на 18,5 миллиметра, однако их эмитировали местные учреждения, а не центральная власть.

Самая большая банкнота в мире

В 1998 году Центральный банк Филиппин выпустил памятную банкноту номиналом 100 тысяч песо по случаю 100-летия независимости страны. Ее напечатали ограниченным тиражом всего в тысячу экземпляров, поэтому купюра с самого начала стала скорее предметом коллекционирования, чем средством для повседневных расчетов.

Свою роль сыграл и размер – рекордные 21,6 на 35,6 сантиметра, поэтому такие деньги вряд ли поместились бы в обычный кошелек.



100 тысяч филиппинских песо 1998 года / Фото NHCP

На ней изображены ключевые события национальной борьбы в конце XIX века. Сейчас банкнота утратила статус платежного средства, а увидеть экземпляр можно в Музее экономической истории Филиппин.

Правда, недавно на звание самой большой в мире начала претендовать купюра из Бурунди. В 2025 году центробанк этой страны в Восточной Африке представил памятную банкноту номиналом 10 тысяч франков, размеры которой достигли 40 на 28,8 сантиметра.

Купюру выпустили к 50-летию Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), говорится на специально созданном сайте.



10 тысяч бурундийских франков 2025 года / Фото Mietens & Partner

Напомним, ранее 24 Канал рассказывал о монете из Швейцарии, которую чеканят без изменений уже более 140 лет. Речь идет о 10 сантимах, что также попали в Книгу рекордов Гиннеса.