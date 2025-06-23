Властелины Востока: ТОП самых богатых семей Азии

Азия является родиной одних из самых богатых семей в мире, которые владеют многопоколенными бизнес-империями. В 2025 году тройку лидеров составили династии из Индии, Таиланда и Индонезии.

Семья Амбани и ее состояние

Семья Амбани – одна из самых влиятельных и самая богатая семья Азии с состоянием в 90,5 миллиардов долларов. Мукеш Амбани, глава Reliance Industries и самый богатый человек континента, унаследовал бизнес через год после смерти отца, Дхирубха Амбани, в 2002 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Основатель компании начинал в конце 1950-х с торговли пряжей, а сегодня его наследие - это многонациональный конгломерат с активами в нефтепереработке, технологиях, розничной торговле, финансовых услугах и зеленой энергетике. Дети Мукеша активно руководят основными подразделениями компании.

Интересно! Мукеш Амбани живет в Мумбаи в 27-этажной резиденции, которую называют самой дорогой частной недвижимостью в мире.

Семья Амбани на свадьбе / Фото Getty Images

Семья Чиараванонт и ее состояние

Семья Чиараванонт стоит за тайским конгломератом Charoen Pokphand Group, а ее состояние оценивается в 42,6 миллиарда долларов. Семья начала свой путь с лавки по продаже китайских семян, открытой в 1921 году.

Кхун Супачай Чиараванонт, сын магната Дханина Чиараванонта, президент Telecom Asia / Фото Getty Images

Через сто лет компания стала одним из крупнейших в мире производителей кормов, а также развила бизнес в розничной торговле, телекоммуникациях и страховании. Дханин Чиараванонт, сын основателя, долгое время возглавлял группу, а в 2017 году передал управление своим сыновьям - Супакиджу и Супхачаю.

Семья Хартоно и ее состояние

Семья Хартоно – одна из самых богатых в Индонезии, ее состояние оценивается в 42,2 миллиарда долларов. Основу их богатства заложил Оей Ви Гван, который в 1950 году купил табачный бренд и превратил его в производителя сигарет Djarum.

Миллиардер и табачный магнат Майкл Хартоно / Фото Getty Images

После его смерти сыновья Буди и Майкл не только развили сигаретный бизнес, но и инвестировали в Bank Central Asia, контроль над которым они получили после азиатского кризиса 1997–1998 годов. Сегодня доля в банке составляет основную часть их состояния.

Интересно! Семье Хартоно также принадлежат бренд электроники Polytron, элитная недвижимость в Джакарте и доля в компании Blibli, материнской структуре одного из крупнейших e-commerce игроков Индонезии.