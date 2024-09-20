Латвия отказалась от русского языка в банкоматах

Сейм Латвии внес в закон правки, которые предусматривают, что в банкоматах коммерческих банков страны больше не будет доступен русский язык. Эти изменения вступят в действие 30 января 2025 года.

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Изменения в закон означают, что с начала следующего года клиенты смогут получать услуги в банкоматах на латышском языке. В то же время закон позволяет устанавливать в интерфейс языки стран, которые являются членами ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития. Также в банкоматах могут быть доступны языки стран-кандидатов на вступление в ЕС (Украина, Черногория, Сербия, Турция, Албания и т.д.).

К теме! Согласно официальной статистике по состоянию на 2024 год, 63% населения Латвии идентифицирует себя как этнические латыши, 23% – русские, 3% – украинцы, 3% – белорусы, 2% – поляки. Кроме того, официальные данные от 2022 года свидетельствовали, что 62% жителей Латвии разговаривали дома на латышском языке, а 35% – на русском, информирует Harward University.

Стоит добавить, что на конец 2023 года в Латвии было 887 банкоматов. Однако в 2024 году планировали сократить минимальное количество банкоматов на территории Латвии, согласно данным местного центрального банка.