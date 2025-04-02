Почему миллиардеры массово "убегают" из России
В новом рейтинге Forbes десятки российских бизнесменов указаны как представители других стран. Согласно последним данным, немало российских миллиардеров сбежали в Швейцарию, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Российские миллиардеры неоднократно меняли страну пребывания. Однако эта тенденция усилилась после начала полномасштабной войны России в Украине. Ведь паспорт России – это препятствие для ведения бизнеса на Западе из-за санкционной политики. Состояние российских бизнесменов, которые являются представителями других стран в рейтинге Forbes, превышают 100 миллиардов долларов.
Среди российских миллиардеров, которые указаны в рейтинге самых богатых людей мира, как представители других стран, такие:
- Соучредитель "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, который владеет капиталом 7,5 миллиарда долларов, указан в рейтинге, как миллиардер из Франции.
- Экс-президент "Альфа-Банка" Петр Авен с капиталом в размере 4,7 миллиарда долларов теперь является латвийским миллиардером. Напомним, что Авен имел долю в "Сенс Банке", который в 2023 году национализировало государство Украина.
- Основательница компании "Интеко" Елена Батурина указана в рейтинге, как представительница Великобритании с состоянием в размере 1,3 миллиарда долларов.
- Российский олигарх Андрей Мельниченко в новом рейтинге Forbes является представителем ОАЭ. Его капитал оценили в 17,4 миллиарда долларов.
- Российский олигарх и основатель USM Holdings Алишер Усманов с капиталом в размере 16,7 миллиарда долларов указан в рейтинге, как представитель Узбекистана. Именно в этой стране родился бизнесмен.
- Олигарх Дмитрий Рыболовлев с состоянием в размере 6,4 миллиарда долларов указан, как представитель Монако.
Обратите внимание! Однако больше всего "бывших" российских миллиардеров осело в Швейцарии. Среди них Михаил Прохоров с капиталом 10,7 миллиарда долларов, Егор Кульков, который владеет состоянием в размере 4,1 миллиарда долларов и Владимир и Николай Фартушняки.
Также есть бизнесмены, которые официально отказались от российского гражданства. Это, по меньшей мере, 6 человек. Соответствующие решения приняли соучредитель Revolut Николай Сторонский и владелец Freedom Тимур Турлов. Напомним, что Сторонский создал необанк Revolut в Великобритании вместе с украинцем Владом Яценко, который также вошел в рейтинг самых богатых людей мира, с капиталом в размере 1,2 миллиарда долларов.