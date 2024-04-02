Вы удивитесь: кто является самым богатым актером в мире и сколько он зарабатывает
- Тайлер Перри является самым богатым актером в мире с состоянием 1,4 миллиарда долларов.
- Дуэйн "Скала" Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером 2024 года, заработав 88 миллионов долларов.
Если вы ожидали увидеть здесь имена голливудских суперзвезд вроде Натали Портман, Тома Круза или Брэда Питта, вынуждены вас разочаровать. Имя актера с наибольшим состоянием не так известно в Украине, но как зарабатывать деньги он точно знает.
Кто самый богатый актер в мире
Состояние американского актера, режиссера, драматурга, предпринимателя, сценариста, продюсера и писателя Тайлера Перри на конец 2024 года равнялось 1,4 миллиарда долларов. Это делает его самым богатым актером в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Смотрите также Сотни миллиардов на счетах: какая самая богатая семья в США
Перри заработал более миллиарда долларов за три десятилетия карьеры. Он создавал и играл в телешоу, фильмах и театральных постановках. Актера можно увидеть в таких популярных фильмах, как "Потерянная" и "Не смотри на гору".
Интересно! Перри сдал один из своих домов в Лос-Анджелесе принцу Гарри и Меган Маркл, когда они отказались от статуса высокопоставленных членов монаршей семьи и их привилегий.
Тайлер Перри на сцене во время церемонии вручения премии BET Awards 2025 / Фото Getty Images
Кто самый высокооплачиваемый актер
А вот имя самого высокооплачиваемого актера в мире, уверены, знает большинство украинцев. По итогам 2024 года самые большие гонорары получал Дуэйн "Скала" Джонсон. За год он заработал примерно 88 миллионов долларов.
Дуэйн Джонсон на премьере фильма "Моана 2" в Великобритании / Фото Getty Images
Как отмечается, только гонорар за последнюю картину "Кодовое имя "Красный" принес Джонсону примерно 50 миллионов долларов. Это считается самой высокой суммой гонорара за один фильм в истории.
Интересно! Райан Рейнольдс – продюсер, соавтор сценария и звезда крупнейшего хита 2024 года "Дэдпул и Росомаха" – не намного отстал от "Скалы". В прошлом году сумма его гонораров составила примерно 85 миллионов долларов.