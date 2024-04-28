Какая купюра самая распространенная среди украинцев: подсчитал НБУ

Несмотря на распространение безналичных расчетов, значительное количество людей все же пользуются наличными. Некоторые таже держат свои сбережения в наличном формате.

Насколько выросло количество наличных денег

По состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении зафиксировано 780,3 миллиарда гривен. С начала года этот показатель вырос более чем на 2,1%.

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То есть с января, количество наличной валюты увеличилось на 16 миллиардов гривен. При этом, целом в формате наличных зафиксировано 2,7 миллиарда банкнот, на сумму – 773,2 миллиарда гривен.

Еще 7 миллиардов гривен украинцы хранят копейками. Сейчас в карманах граждан находится ориентировочно 14,6 миллиарда монет.

Какая купюра самая распространенная

Согласно данным на 1 апреля, на одного украинца приходится 66 банкнот и 179 монет (оборотных и разменных).

Сейчас самые распространенные в обращении купюры, которые имеют номинал 500 гривен. А вот наиболее популярной монетой является 10 копеек, ее общее количество таково:

28,3% от общего количества;

28,1% – в обращении.

При этом, наименее распространенной купюрой в обращении стала – 50 гривен, монетой – 10 гривен. За I квартал 2024 года наибольший прирост – на почти 10%, произошел для: