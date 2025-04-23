Как выглядит купюра года 2024

Банкнота года в 2024, выпущена Валютным управлением Бермудских островов (BMA), сообщает 24 Канал со ссылкой на IBNS.

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Напечатала купюру типография De La Rue. Банкнота создана на полимерной подложке (Safeguard).

Как выглядит 5 долларов с Бермудских островов:

на лицевой части банкноты изображены: голубой марлин, тунец, дельфин, профиль короля Чарльза ІІІ;

на обороте можно увидеть бабочек, лодку, проплывающую под мостом Сомерсет и залив Horseshoe.



Как выглядят доллары с Бермудских островов – лицевая часть / Фото IBNS



Обратная сторона 5 долларовой купюры Бермудских островов / Фото IBNS

Хотя на банкноте нет водяного знака или защитной нити, другие усовершенствованные элементы защиты, включая изображение тунца Argentum, видимы в ультрафиолетовом свете

– отмечает IBNS.

Обратите внимание! На этой купюре есть качественная тактильная маркировка, которая помогает людям, имеющим проблемы со зрением, идентифицировать банкноту.