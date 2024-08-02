Какая валюта самая дорогая в мире: десятка самых устойчивых среди всех стран
2 августа 2024, 18:05Читати новину українською
Для большинства украинцев устойчивыми и самыми дорогими валютами являются доллар и евро, ведь ими все пользуются в нашей стране. Впрочем, это далеко не самые дорогие валюты.
Самая дорогая в мире валюта
В мире есть валюты, которые уже много лет держат свой курс на высоких позициях без сильных колебаний, сообщает 24 Канал. Среди этих валют по стоимости доллар и евро не входят даже в тройку лидеров.
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Самой дорогой валютой в мире оказалась динара Кувейта (KWD) – примерно 132,98 гривны.
На втором месте тоже динары, но уже Бахрейна (BHD) – 107,94 гривны. Тройку лидеров закрывает оманский риал (OMR) со стоимостью 105,80 гривны.
Продолжают список ТОП-10 следующие валюты:
- британский фунт (GBP) – 52,38 гривны;
- швейцарский франк (CHF) – 45,29 гривны;
- евро (EUR) – 44,13 гривны;
- доллар (USD) – 40,69 гривны;
- брунейский доллар (BND) – 30,20 гривны;
- сингапурский доллар (SGD) – 30,20 гривны;
- канадский доллар (CAD) – 29,85 гривны.