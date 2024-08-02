Какая валюта самая дорогая в мире: десятка самых устойчивых среди всех стран

Для большинства украинцев устойчивыми и самыми дорогими валютами являются доллар и евро, ведь ими все пользуются в нашей стране. Впрочем, это далеко не самые дорогие валюты.

Самая дорогая в мире валюта

В мире есть валюты, которые уже много лет держат свой курс на высоких позициях без сильных колебаний, сообщает 24 Канал. Среди этих валют по стоимости доллар и евро не входят даже в тройку лидеров.

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Самой дорогой валютой в мире оказалась динара Кувейта (KWD) – примерно 132,98 гривны.

На втором месте тоже динары, но уже Бахрейна (BHD) – 107,94 гривны. Тройку лидеров закрывает оманский риал (OMR) со стоимостью 105,80 гривны.

Продолжают список ТОП-10 следующие валюты: