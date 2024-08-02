Какая валюта самая дорогая в мире: десятка самых устойчивых среди всех стран

2 августа 2024, 18:05
Читати новину українською

Для большинства украинцев устойчивыми и самыми дорогими валютами являются доллар и евро, ведь ими все пользуются в нашей стране. Впрочем, это далеко не самые дорогие валюты.

Самая дорогая в мире валюта

В мире есть валюты, которые уже много лет держат свой курс на высоких позициях без сильных колебаний, сообщает 24 Канал. Среди этих валют по стоимости доллар и евро не входят даже в тройку лидеров.

Читайте также Конфликт на Ближнем Востоке снова разгорается: что это значит для доллара

Самой дорогой валютой в мире оказалась динара Кувейта (KWD) – примерно 132,98 гривны.

На втором месте тоже динары, но уже Бахрейна (BHD) – 107,94 гривны. Тройку лидеров закрывает оманский риал (OMR) со стоимостью 105,80 гривны.

Продолжают список ТОП-10 следующие валюты:

  • британский фунт (GBP) – 52,38 гривны;
  • швейцарский франк (CHF) – 45,29 гривны;
  • евро (EUR) – 44,13 гривны;
  • доллар (USD) – 40,69 гривны;
  • брунейский доллар (BND) – 30,20 гривны;
  • сингапурский доллар (SGD) – 30,20 гривны;
  • канадский доллар (CAD) – 29,85 гривны.

Автор: Василь Розтрьопа