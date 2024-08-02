От чего зависит курс доллара США

Американский доллар подорожал во время торговой сессии в четверг, 1 августа. Росту цены доллара способствовало усиление геополитической напряженности, информирует издание Reuters.

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В частности, на валютный рынок влияют опасения относительно увеличения географии конфликта на Ближнем Востоке после убийства лидера ХАМАСа в Иране. Это стало поводом для угроз о мести Израиля.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,62, сообщает издание CNBC.

Курс доллара на рынке

Во время торгов Индекс доллара США вырос на 0,35% до 104,41. На момент создания материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,34 с ростом на 0,24%, информирует Yahoo!Finance.

,В течение дня этот показатель колебался в диапазоне 103,86 – 104 _COPY2 45. Напомним, что в первой половине недели доллар подорожал до пикового значения с середины июля.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время британский фунт упал на 0,96%, зафиксировав самый низкий уровень с начала июля, после решения Банка Англии о снижении процентной ставки с 16-летнего максимума. Позиции евро ослабли на рынке на 0,36%, упав до минимума за три недели.