Посвященная выдающемуся событию: какая самая дорогая монета в Украине

В Украине существует много монет, за которые коллекционеры готовы отдать тысячи гривен. Однако самая дорогая была отчеканена на Монетном дворе Национального банка еще в 2012 году.

Какая монета самая дорогая в Украине?

Она посвящена Чемпионату Европы по футболу "Евро-2012", который проходил в Украине, отмечает НБУ.

Монета официально называется "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года". Она изготовлена из золота, а ее вес составляет 500 граммов.

На момент выпуска она стоила около 350 000 грн. Сейчас на вторичном рынке, думаю, ее стоимость составляет несколько миллионов гривен,

– рассказывал глава НБУ Андрей Пышный в интервью LIGA.net.

Заметьте! Тираж полукилограммовой золотой монеты составляет всего чуть больше 100 штук.

Как выглядит самая дорогая монета?

На аверсе юбилейной монеты изобразили малый Государственный Герб Украины и официальный логотип УЕФА Евро-2012. Изображение сделано с использованием цветной эмали.

По кругу монеты расположили силуэты украинских архитектурных памятников. Это достопримечательности тех городов, которые принимали матчи европейского турнира по футболу.

Аверс монеты, посвященной Чемпионату Европы по футболу 2012 года / Фото НБУ

На реверсе монеты, то есть обратной стороне находится знакомая всем футбольным болельщикам картина. На переднем плане изображен вратарь, который отбивает мяч, – а позади – двое игроков во время матча.

Реверс монеты, посвященной Чемпионату Европы по футболу 2012 года / Фото НБУ

Какие еще монеты стоят дорого?

Кроме юбилейных, дорого могут стоить и юбилейные монеты обменные монеты. Речь идет об экземплярах, выпущенных ограниченным тиражом.

Сегодня нумизматы могут отдать за такие монеты десятки тысяч гривен:

2 копейки 1992 года – до 17 тысяч гривен;

1 гривна 1992 года – до 4 тысяч гривен;

5 копеек 1994 года – до 3 500 гривен;

2 копейки 1993 года – до 2 тысяч гривен;

1 копейка 1996 года – 300 – 1 300 гривен;

25 копеек 2003 года – до 800 гривен;

25 копеек 1995 года – до 600 гривен;

2 копейки 2003 года – до 300 гривен;

5 копеек 2001 года – от 50 до 500 гривен.

10 копеек 2001 года – от 50 до 500 гривен.

Обратите внимание! Стоимость такой монеты может значительно колебаться в зависимости от ее состояния и четкости изображения на аверсе и реверсе.

Какие новые монеты выпустил НБУ?