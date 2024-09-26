Готовы заплатить миллионы долларов: как выглядят 5 самых дорогих монет мира

В мире существуют монеты, которые настолько редкие или по-настоящему уникальные, что за них готовы платить баснословные суммы. Некоторые монеты оценивают в миллионы долларов.

Самые дорогие монеты мира

Как правило, большинство монет стоят свою номинальную стоимость. Однако существуют экземпляры, стоимость которых достигает невероятных уровней, поскольку их ищут коллекционеры и нумизматы, сообщает GOBankingRates.

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Пятерку самых дорогих монет открывает золотой динар Омейядов. Монета датирована 723 годом. В мире осталось ориентировочно 6 таких монет. Ее начальная цена неизвестна, но сегодня коллекционеры готовы заплатить более 6 миллионов долларов.

Самые дорогие монеты мира / Скриншот Coinworld.com

На четвертом месте оказался серебряный доллар 1804 года – Оригинал, Класс I. Интересно, что эту монету начали выпускать не ранее 1834 года. Несмотря на свое название, эти редкие монеты были выпущены не ранее 1834 года. Существует три разных класса этих монет, каждый из которых имеет свои отличия. Одна такая монета на сегодня стоит 6,75 миллиона долларов.

Самые дорогие монеты мира / Скриншот pcgs.com

Третью строчку занимает двойной орел Saint-Gaudens 1933 года. Эти монеты никогда не вводили в обращение. Сейчас известно о существовании всего 13 таких монет. Сообщают, что только одна монета есть в частной собственности. Ее оценили в 7,5 миллиона долларов.

Самые дорогие монеты мира / Скриншот Coinvalues.com

Далее идет серебряный доллар "Flowing Hair", который чеканили в 1794 – 1975 годах. Его начальная цена составляла 1 доллар. Сейчас за эту монету готовы заплатить 7,75 миллиона долларов. На сегодня серебряных долларов такого образца осталось около 150 – 200 штук.

Самые дорогие монеты мира / Скриншот pcgs.com

Возглавляет рейтинг золотая монета "Liberty", которая датирована 1849 годом. Состав монеты – это 90% золото и на 10% медь. Ее вес немного превышает 33 грамма. Монету оценивают в примерно в 15 миллионов долларов.

Самые дорогие монеты мира / Скриншот pcgs.com