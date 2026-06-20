Самая дешевая и самая дорогая нефть в истории: когда цены били рекорды

В течение 2026 года цены на нефть остаются весьма актуальной темой. Однако даже несмотря на войну в Иране, в этом году цены на нефть не достигли рекордного уровня в истории.

Когда нефть была самой дорогой и самой дешевой

Когда же это на самом деле произошло, рассказывает Reuters.

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В материале от 11 июля 2008 года говорится, что фьючерсы на американскую нефть подскочили до рекордной цены — более 147 долларов за баррель. Дело в том, что тогда опасения относительно перебоев с поставками из Ирана, Нигерии и Бразилии подтолкнули цены вверх.

То есть самая высокая цена на нефть была зафиксирована в июле 2008 года. И тогда она составляла 147 долларов за баррель.

В материале от апреля 2026 года говорилось, что фьючерсы на нефть марки Брент достигли 119,50 доллара за баррель в прошлом месяце. И это самый высокий уровень с 2022 года. Хотя он все еще ниже исторического рекорда в 147,50 доллара за баррель, зафиксированного в 2008 году.

В то же время возникает вопрос — когда же была самая низкая цена на нефть? Как писали в The Guardian, подобные события произошли в апреле 2020 года.

В материале от среды, 22 апреля, говорится, что цена на американскую нефть с поставкой в июне упала ниже 15 долларов за баррель, а цена нефти марки Брент, во вторник вечером (то есть 21 апреля) снизилась до 15,98 доллара за баррель — самого низкого уровня с 1999 года — прежде чем в среду подняться чуть выше 20 долларов.

А в тексте Bloomberg от 20 апреля 2020 года указано, что из всех резких, "беспрецедентных колебаний на финансовых рынках после начала пандемии коронавируса, ни одно не было столь ошеломляющим, как обвал в понедельник ключевого сегмента торговли американской нефтью".

Цена фьючерсного контракта на нефть West Texas с поставкой, которая должна была состояться во вторник, упала в отрицательную зону — до минус 37,63 доллара за баррель. Причина заключается в том, что из-за пандемии, которая фактически остановила экономику, образовалось огромное количество невостребованной нефти. А американские энергетические компании исчерпали возможности для её хранения.

А если нет места для хранения, никто не хочет заключать контракт на нефть, срок которого вот-вот истекает. Подчеркивая, насколько острой является проблема нехватки немедленных мощностей для хранения, цена контракта с поставкой через месяц составляла 20,43 доллара за баррель,

– говорится в тексте.

Разница между этими двумя контрактами стала самой большой в истории.

Что ещё стоит знать о нефти

Запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократились до 340,3 миллиона баррелей. Это самый низкий уровень, начиная с 1983 года.

В то же время 15 июня цены на нефть упали на фоне новости о соглашении между Ираном и США. Одновременно должно произойти и возобновление судоходства через Ормузский пролив.