Сальвадор приобрел новую партию биткоина: в чем уникальность

Сальвадор – первая в мире страна, принявшая биткоин как законное платежное средство. Президент Найиб Букеле сообщил о приобретении новой партии криптовалюты. Почему на этот раз это особенно – читайте дальше.

Лидер Сальвадора поделился новостью о последней покупке биткоинов в твиттер. В серии его сообщений все указывает на число 21. Власти Сальвадора приняли закон о признании биткоина официальным платежным средством 7 сентября 2021 года.

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Уникальный момент

Найиб Букеле сообщил, что Сальвадор приобрел 21 биткоин. Политик опубликовал фото квитанции, где видно, что цифровые монеты стоили чуть больше 1 миллиона долларов. Государство видит в криптовалюте пользу, поскольку доступ к ней смогут получить все, переводы будут проходить мгновенно и с небольшой комиссией.

Сегодня последний 21-й день 21-го 21-го века,

– написал Букеле в одном твите.

В следующем сообщении он упомянул, что площадь страны составляет чуть более 21 тысячи квадратных километров и уточнил следующее: "Совпадение? Я так не думаю!". Также известно, что даже покупку провели в 23:00, что по круглосуточным часам было ровно в 21:21:21.

Что нужно знать о валюте в Сальвадоре В центрально американской стране почти 70% людей нет банковских счетов или кредитных карт. Денежные переводы или средства, которые гастарбайтеры отправляют домой, составляют более 20% ВВП Сальвадора. Имеющиеся способы международных переводов денег взимают комиссию от 10%, а сам перевод может длиться дни. Иногда люди самостоятельно привозят или вывозят деньги, так дешевле.

Президент Сальвадора, у которого более 3 миллионов подписчиков в твиттер, и раньше использовал энергию мемов в мире цифровых денег. К примеру, после приобретения 150 биткоинов в сентябре 2021 года он написал в твиттер, что Сальвадор "приобрел падение", ссылаясь на популярную фразу среди розничных инвесторов. Центрально американская страна использует цифровую монету для многих проектов. В частности, речь идет о строительстве школ в стране.

Актуальная стоимость биткоина, согласно CoinDesk, составляет: