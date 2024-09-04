Россияне признали проблемы с банковскими переводами

Российские банкиры и участники внешней торговли заявили, что проводить банковские платежи становится все сложнее. Они считают, что проблема с международными расчетами это надолго. Об этом сообщают российские СМИ.

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Председатель правления "МСП Банка" Иван Подберезняк заявил, что ранее россияне сотрудничали с первой линией китайских банков, но со временем они перешли на региональный уровень. По его словам, сейчас россияне сотрудничают с кредиторами третьей линии – уровень округа.

Кроме того, он добавил, что ни один из вариантов расчетов, которые недавно легализовали, – не поможет решить проблему. Речь идет о криптовалюте, наличных, бартер и тому подобное. Мол, любой способ обхода будет временным.

При этом российские власти заявляют о переходе на расчеты в национальных валютах, а также создают законы об альтернативных способах платежей. В то же время проблему с расчетами признает и российский центральный банк. В частности, заместитель главы Банка России сообщил об опасности наложения рестрикций на институты, которые будут проводить операции в криптовалютах с российским бизнесом.

Дальше – больше! О серьезности проблемы с платежами свидетельствует и поведение компаний. Глава пекинского офиса China Window Consulting Group сообщил, что обнаружив новый канал для проведения переводов, компании его скрывают даже друг от друга. Бизнесы могут дезинформировать других, чтобы иметь возможность самим пользоваться этим каналом как можно дольше.