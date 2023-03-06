Польская государственная компания приняла целью требовать компенсацию от российской нефтяной компании из-за прекращения импорта сырья через трубопровод "Дружба". Это произошло в конце февраля.

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Ситуацию с иском прокомментировал генеральный директор компании Orlen Даниэль Обайтек. Он подчеркнул, что Польша потребует убытков от российской компании за нанесенный ущерб, возникший из-за прекращения импорта нефти через трубопровод.

Обайтек добавил, что в Orlen не планировали расторгать контракт с российской фирмой, действующий до 2024 года. Главная причина – нефтяной концерн тогда должен выплатить большой штраф.

Польский чиновник подчеркнул, что эти средства "могли попасть в руки российского диктатора Владимира Путина". Пока неизвестно, какую именно сумму планирует потребовать компания Orlen у россиян в судебном порядке.

Напомним! Эмбарго ЕС касается российской нефти, транспортируемой именно морским путем. Эти санкции вступили в силу 5 декабря 2022 года. В тот же день начал действовать ценовой потолок для чёрного золота из России.

Согласно данным Международного энергетического агентства (далее МЭА), доходы государства-агрессора от экспорта нефти и газа упали почти на 40% в январе. Следует также учитывать, что до полномасштабной войны России против Украины, во-первых, именно Европа являлась главным рынком сбыта для агрессора. Во-вторых, российский бюджет существенно зависит от экспорта сырья за границу.