Польська державна компанія ухвалила має на меті вимагати компенсацію від російської нафтової компанії через припинення імпорту сировини через трубопровід "Дружба". Це сталося наприкінці лютого.

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Польська нафтова компанія планує подати в суд на російську

Ситуацію з позовом прокоментував генеральний директор компанії Orlen Даніель Обайтек. Він наголосив, що Польща вимагатиме збитків від російської компанії за завдані збитки, які виникли через припинення імпорту нафти через трубопровід.

Обайтек додав, що в Orlen не планували розривати контракт з російською фірмою, який діє до 2024 року. Головна причина – нафтовий концерн тоді мав би виплатити великий штраф.

Польський чиновник підкреслив, що ці кошти "могли потрапити до рук російського диктатора Володимира Путіна". Наразі невідомо, яку саме суму планує вимагати компанія Orlen у росіян у судовому порядку.

Нагадаємо! Ембарго ЄС стосується російської нафти, яку транспортують саме морським шляхом. Ці санкції набули чинності 5 грудня 2022 року. Того ж дня почала діяти цінова стеля для чорного золота з Росії.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (далі МЕА), доходи держави-агресорки від експорту нафти та газу впали майже на 40% у січні. Варто також враховувати, що до повномасштабної війни Росії проти України, по-перше, саме Європа була головним ринком збуту для агресора. По-друге, російський бюджет суттєво залежить від експорту сировини за кордон.