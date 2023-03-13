В начале марта 2023 года в Индии прошел саммит стран G20. В кулуарах индийские чиновники и представители государств G7 активно обсуждали вопросы выполнения санкционных ограничений против России. Сообщается, что стороны остались довольны результатом.

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Индия будет выполнять санкции против России

По данным анонимных источников, власти Индии призвали банки и трейдеров следовать правилам, связанным с санкциями. В то же время официального заявления о поддержке санкций против России власти Индии не предоставляли.

В частности, речь идет о ценовом потолке на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, который установили страны G7. Это стало дополнением к частичному эмбарго на черное золото государства-агрессора от ЕС. Именно Европа до полномасштабной войны с Украиной являлась главным рынком сбыта для России.

Индия, существенно зависящая от импорта нефти, увидела для себя возможность после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Эта страна начала покупать нефть агрессора с серьезными скидками.

Для действующей власти это одна из опций в борьбе с инфляцией. В целом на сегодняшний день именно Азия стала ключевым рынком сбыта сырья для официальной Москвы, которая вытеснила других поставщиков. Добавим, что российскую нефть также скупает и Китай.