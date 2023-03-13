Напочатку березня 2023 року в Індії пройшов саміт країн G20. В кулуарах індійські чиновники та представники держав G7 активно обговорювання питання виконання санкційних обмежень проти Росії. Повідомляють, що сторони залишилися задоволені результатом.

Зверніть увагу Різносторонні фактори впливу для криптовалют: яку можливість краще не втрачати

Індія буде виконувати санкції проти Росії

За даними анонімних джерел, влада Індії закликала банки та трейдерів слідувати правилам, які пов'язані з санкціями. Водночас офіційної заяви щодо підтримки санкцій проти Росії влада Індії не надавала.

Зокрема, йдеться про цінову стелю на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, яку встановили країни G7. Це стало доповненням до часткового ембарго на чорне золото держави-агресорки від ЄС. Саме Європа до повномасштабної війни з Україною була головним ринком збуту для Росії.

Індія, яка суттєво залежить від імпорту нафти побачила для себе можливість після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Ця країна почала купувати нафту агресора із серйозними знижками.

Для чинної влади – це одна з опцій у боротьбі з інфляцією. Загалом на сьогодні саме Азія стала ключовим ринком збуту сировини для офіційної Москви, яка витіснила інших постачальників. Додамо, що російську нафту також скуповує й Китай.