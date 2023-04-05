Государственная нефтяная компания Польши PKN Orlen сообщила о разрыве последнего контракта с российской "Татнефтью". При этом энергетическому гиганту европейской страны удалось это сделать без выплаты штрафные санкции.

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Польша окончательно разорвала нефтяные отношения с Россией

Соответствующее заявление озвучил генеральный директор компании Даниэль Обайтек. По его словам, последний контракт с российской компанией был расторгнут буквально несколько дней назад. Интересно, что это соглашение имело срок действия до 2024 года.

Однако в феврале 2023 года Россия приняла решение о прекращении экспорта сырья по нефтепроводу "Дружба". Это произошло на следующий день после того, как официальная Варшава передала Киеву первые танки "Леопард". Польша получила весомое основание для окончательного прекращения сотрудничества с агрессором.

Напомним! Контракт с российской компанией с "Роснефтью", закончившийся в январе, польская сторона решила не возобновлять, поскольку страна обязалась прекратить использовать сырье из государства-агрессора до конца 2022 года.

Мощная позиция Польши

В общем, после полномасштабного вторжения PKN Orlen приняла решение об отказе импорта российской нефти и топлива, экспортируемых по морю. Напомним, что именно на этот вид транспортировки черного золота из России распространяется действие эмбарго ЕС, которое вступило в силу 5 декабря 2022 года.

Кроме того, стоит заметить, что Польша была среди стран, требовавших уменьшить ценовой потолок на российскую нефть 60 долларов за баррель. Этот запрос также поддержали страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония. Однако ЕС и США заявили, что не будут вносить соответствующие изменения. Ключевой аргумент – эффективность текущей граничной цены.