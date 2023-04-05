Государственная нефтяная компания Польши PKN Orlen сообщила о разрыве последнего контракта с российской "Татнефтью". При этом энергетическому гиганту европейской страны удалось это сделать без выплаты штрафные санкции.

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Польша окончательно разорвала нефтяные отношения с Россией

Соответствующее заявление озвучил генеральный директор компании Даниэль Обайтек. По его словам, последний контракт с российской компанией был расторгнут буквально несколько дней назад. Интересно, что это соглашение имело срок действия до 2024 года.

Однако в феврале 2023 года Россия приняла решение о прекращении экспорта сырья по нефтепроводу "Дружба". Это произошло на следующий день после того, как официальная Варшава передала Киеву первые танки "Леопард". Польша получила весомое основание для окончательного прекращения сотрудничества с агрессором.

Мощная позиция Польши

В общем, после полномасштабного вторжения PKN Orlen приняла решение об отказе импорта российской нефти и топлива, экспортируемых по морю. Напомним, что именно на этот вид транспортировки черного золота из России распространяется действие эмбарго ЕС, которое вступило в силу 5 декабря 2022 года.

Кроме того, стоит заметить, что Польша была среди стран, требовавших уменьшить ценовой потолок на российскую нефть 60 долларов за баррель. Этот запрос также поддержали страны Балтии Литва, Латвия, Эстония. Однако ЕС и США заявили, что не будут вносить соответствующие изменения. Ключевой аргумент – эффективность текущей граничной цены.