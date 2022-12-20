До этого официальный Берлин сообщал о прекращении импорта российской нефти до конца 2022 года. Главная причина – полномасштабное вторжение России в Украину.

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Позже появились заявления от главы российского оператора нефтепровода о получении запроса на поставку сырья Германии в первом квартале 2023 года. Так что ситуация была непонятной.

Германия сделала официальное заявление о российской нефти

Во вторник, 20 декабря, немецкие власти выступили с конкретным ответом на дальнейшее сотрудничество с официальной Москвой в секторе энергетики в 2023 году. Правительство Германии подчеркнуло, что страна не будет покупать российскую нефть в начале следующего года, а заменит ее на сырье из Казахстана. Хотя соглашение между сторонами все еще находится в стадии заключения.

К теме! В конце прошлой недели стоимость двух эталонных марок нефти упала ниже важных психологических уровней. Такую реакцию рынка спровоцировали опасения по поводу рецессии и решения большинства центробанков в мире продолжать агрессивную монетарную политику.

Более того, представитель Министерства экономики Германии подчеркнула, что сообщения о заказах российской нефти являются ложными. В частности, такие нефтяные компании, как Leuna и Schwedt, не планируют заказывать российскую нефть в новом году.

На момент создания этого материала, ситуация с ценами на рынке нефти такова, согласно OilPrice: