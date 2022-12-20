До цього офіційний Берлін повідомляв про припинення імпорту російської нафти до кінця 2022 року. Головна причина – повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Пізніше з'явилися заяви від глави російського оператора нафтопроводу про отримання запиту на постачання сировини Німеччині у першому кварталі 2023 року. Тож ситуація була незрозумілою.

Німеччина зробила офіційну заяву про російську нафту

У вівторок, 20 грудня, німецька влада виступила з конкретною відповіддю щодо подальшої співпраці з офіційною Москвою у секторі енергетики у 2023 році. Уряд Німеччини наголосив, що країна не буде купувати російську нафту на початку наступного року, а замінить її на сировину з Казахстану. Хоча угода між сторонами все ще перебуває на стадії укладання.

До теми! Наприкінці минулого тижня вартість двох еталонних марок нафти впала нижче важливих психологічних рівнів. Таку реакцію ринку спровокували побоювання щодо рецесії та рішення більшості центробанків у світі продовжувати агресивну монетарну політику.

Ба більше, речниця Міністерства економіки Німеччини підкреслила, що повідомлення про замовлення російської нафти є неправдивими. Зокрема, такі нафтові компанії як Leuna та Schwedt не планують замовляти російську нафту в новому році.

На момент створення цього матеріалу, ситуація з цінами на ринку нафти така, згідно з OilPrice: