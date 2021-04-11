Исторический рекорд: почему рынок недвижимости в странах Скандинавии может "взорваться"
Недвижимость в странах Северной Европы – Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Финляндия – неожиданно стала эпицентром ожесточенной борьбы инвесторов. Почему так произошло – читайте дальше.
Источник:Bloomberg
По данным компании недвижимости Newsec, которая распоряжается фондами клиентов на сумму более 80 миллиардов долларов в скандинавских странах, количество сделок вырастет более чем на 10% в 2021 году и достигнет рекордных 60 миллиардов долларов.
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Привлекательный регион
Такого спроса на недвижимость в этом регионе ранее никогда не наблюдалось. Небольшая, но богатая Скандинавия привлекает инвесторов, которые стремятся найти стабильные и долговременные потоки средств на фоне сверхнизких процентных ставок.
Этому процессу способствуют два важных фактора:
- стабильная политика,
- образованное население.
В частности, в Швеции, которая является одной из крупнейших экономик Скандинавии, за три месяца текущего года успели заключить соглашения в сфере недвижимости на 46 миллиардов крон (5,3 миллиарда долларов). Это самый успешный квартал в истории страны.
Кроме того, что стоимость жилья в стране снова и снова обновляет исторические максимумы. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон отметила, что на фоне такого стремительного развития рынка, государство должно принять меры для того, чтобы гарантировать разумный баланс между спросом и предложением.
Реакция власти
Андерссон добавила, что пандемия коронавируса изменила приоритеты населения по расходам. В течение последнего года люди стали больше вкладывать средства в свое жилье, а не в товары и услуги. Представительница шведского правительства заметила, что сейчас стоит сосредоточиться на том, чтобы рынок просто "не закипел".
Мы принимаем меры, в общем необходимые для увеличения предложения на рынке недвижимости. В частности, речь идет об инвестиционной поддержку строительства нового жилья,
– заявила Андерссон.
Найти коммерческую недвижимость для приобретения становится все труднее. Например, американская корпорация Blackstone Group Inc., которая в последние годы увеличивает свое присутствие в Скандинавии, сейчас сфокусировала свое внимание на складских и логистических объектах. Однако, последняя попытка компании получить такие активы провалилась.
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Главная причина – спрос превышает предложение. В связи с этим некоторые игроки на рынке начали продавать свои активы со скидкой, таким образом привлекая внимание клиентов к своему предложению.
Вероятнее всего, что предложение и в дальнейшем будет падать, поскольку крупные инвестиционные институты заполнили свои портфели активами в сфере недвижимости. В Осло более 67% офисной недвижимости уже контролируют инвесторы, которые готовы играть на длинной дистанции.
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