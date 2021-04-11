Недвижимость в странах Северной Европы – Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Финляндия – неожиданно стала эпицентром ожесточенной борьбы инвесторов. Почему так произошло – читайте дальше.

По данным компании недвижимости Newsec , которая распоряжается фондами клиентов на сумму более 80 миллиардов долларов в скандинавских странах, количество сделок вырастет более чем на 10% в 2021 году и достигнет рекордных 60 миллиардов долларов.

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Привлекательный регион

Такого спроса на недвижимость в этом регионе ранее никогда не наблюдалось. Небольшая, но богатая Скандинавия привлекает инвесторов, которые стремятся найти стабильные и долговременные потоки средств на фоне сверхнизких процентных ставок.

Этому процессу способствуют два важных фактора:

стабильная политика,

образованное население.

В частности, в Швеции, которая является одной из крупнейших экономик Скандинавии, за три месяца текущего года успели заключить соглашения в сфере недвижимости на 46 миллиардов крон ( 5,3 миллиарда долларов). Это самый успешный квартал в истории страны.

Кроме того, что стоимость жилья в стране снова и снова обновляет исторические максимумы. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон отметила, что на фоне такого стремительного развития рынка, государство должно принять меры для того, чтобы гарантировать разумный баланс между спросом и предложением.

Реакция власти

Андерссон добавила, что пандемия коронавируса изменила приоритеты населения по расходам. В течение последнего года люди стали больше вкладывать средства в свое жилье, а не в товары и услуги. Представительница шведского правительства заметила, что сейчас стоит сосредоточиться на том, чтобы рынок просто "не закипел".

Мы принимаем меры, в общем необходимые для увеличения предложения на рынке недвижимости. В частности, речь идет об инвестиционной поддержку строительства нового жилья,

– заявила Андерссон.

Найти коммерческую недвижимость для приобретения становится все труднее. Например, американская корпорация Blackstone Group Inc ., которая в последние годы увеличивает свое присутствие в Скандинавии, сейчас сфокусировала свое внимание на складских и логистических объектах. Однако, последняя попытка компании получить такие активы провалилась.

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Главная причина – спрос превышает предложение. В связи с этим некоторые игроки на рынке начали продавать свои активы со скидкой, таким образом привлекая внимание клиентов к своему предложению.

Вероятнее всего, что предложение и в дальнейшем будет падать, поскольку крупные инвестиционные институты заполнили свои портфели активами в сфере недвижимости. В Осло более 67% офисной недвижимости уже контролируют инвесторы, которые готовы играть на длинной дистанции.

Инвестиционный портфель – целенаправленно сформирована совокупность объектов финансового и/или реального инвестирования, предназначенная для реализации предварительно разработанной стратегии, определяет инвестиционную цель.