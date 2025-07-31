Акции Ferrari падают: что происходит с производителем люксовых автомобилей
- Акции Ferrari упали на 6,9% из-за более слабого, чем ожидалось, спрос на люксовые автомобили во втором квартале, хотя выручка выросла на 4%.
- Ferrari ожидает снижения производственных затрат во втором полугодии и планирует повысить цены на некоторые модели в США на 10% в ответ на пошлины.
Ferrari охладила ожидания инвесторов относительно скорого улучшения своих перспектив. Спрос на люксовые автомобили компании во втором квартале оказался слабее, чем ожидалось.
На сколько упали акции Ferrari?
Выручка компании выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше, чем прогнозировали аналитики, поскольку объем поставок остался на прежнем уровне, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Акции компании упали на 6,9% после двухнедельного роста. Впрочем, с начала года их стоимость практически не изменилась.
Что происходит с Ferrari?
Аналитики Jefferies отметили, что квартальная выручка Ferrari была "несколько сдержанной", хотя прибыль превзошла ожидания. Ferrari во многом сумела избежать трудностей, с которыми столкнулись конкуренты, такие как Porsche.
Интересно! Porsche на этой неделе снизила свои прогнозы на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом.
Инвесторы надеются, что благодаря силе и привлекательности бренда итальянская компания сможет переложить дополнительные расходы на своих обеспеченных клиентов. В Ferrari также ожидают снижения производственных затрат во втором полугодии.
Примечательно! США и ЕС в воскресенье договорились снизить пошлины на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, до 15%. Это ниже предыдущей ставки в 27,5%, но все еще значительно выше уровня в 2,5%, который действовал до изменения торговой политики Трампа.
Ferrari производит все свои автомобили в Италии, что исключает возможность переноса производства в США. При этом именно Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком компании, на который приходится около четверти поставок.
Важно! У бренда остается значительный портфель заказов и минимальное количество отмен. Это свидетельствует о способности Ferrari удерживать высокие цены на свои модели – даже по сравнению с конкурентами.
Чтобы сохранить валовую прибыль на уровне почти 40%, генеральному директору Бенедетто Винья предстоит доказать, что он способен переложить большую часть новых расходов на американских потребителей - при этом не увеличивая и без того двухлетний срок ожидания.
Важно! В марте компания заявила о намерении повысить цены на некоторые модели в США на 10% в ответ на пошлины.