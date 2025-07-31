Ferrari охладила ожидания инвесторов относительно скорого улучшения своих перспектив. Спрос на люксовые автомобили компании во втором квартале оказался слабее, чем ожидалось.

На сколько упали акции Ferrari?

Выручка компании выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше, чем прогнозировали аналитики, поскольку объем поставок остался на прежнем уровне, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Акции компании упали на 6,9% после двухнедельного роста. Впрочем, с начала года их стоимость практически не изменилась.

Что происходит с Ferrari?

Аналитики Jefferies отметили, что квартальная выручка Ferrari была "несколько сдержанной", хотя прибыль превзошла ожидания. Ferrari во многом сумела избежать трудностей, с которыми столкнулись конкуренты, такие как Porsche.

Интересно! Porsche на этой неделе снизила свои прогнозы на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом.

Инвесторы надеются, что благодаря силе и привлекательности бренда итальянская компания сможет переложить дополнительные расходы на своих обеспеченных клиентов. В Ferrari также ожидают снижения производственных затрат во втором полугодии.

Примечательно! США и ЕС в воскресенье договорились снизить пошлины на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, до 15%. Это ниже предыдущей ставки в 27,5%, но все еще значительно выше уровня в 2,5%, который действовал до изменения торговой политики Трампа.

Ferrari производит все свои автомобили в Италии, что исключает возможность переноса производства в США. При этом именно Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком компании, на который приходится около четверти поставок.

Важно! У бренда остается значительный портфель заказов и минимальное количество отмен. Это свидетельствует о способности Ferrari удерживать высокие цены на свои модели – даже по сравнению с конкурентами.

Чтобы сохранить валовую прибыль на уровне почти 40%, генеральному директору Бенедетто Винья предстоит доказать, что он способен переложить большую часть новых расходов на американских потребителей - при этом не увеличивая и без того двухлетний срок ожидания.

Важно! В марте компания заявила о намерении повысить цены на некоторые модели в США на 10% в ответ на пошлины.