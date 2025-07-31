На скільки впали акції Ferrari?

Виторг компанії зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це менше, ніж прогнозували аналітики, оскільки обсяг постачань залишився на колишньому рівні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Акції компанії впали на 6,9% після двотижневого зростання. Втім, з початку року їх вартість практично не змінилася.

Що відбувається з Ferrari?

Аналітики Jefferies відзначили, що квартальний виторг Ferrari був "дещо стриманим", хоча прибуток перевершив очікування. Ferrari багато в чому зуміла уникнути труднощів, з якими зіткнулися конкуренти, такі як Porsche.

Цікаво! Porsche цього тижня знизила свої прогнози на тлі торгової війни, розв'язаної президентом США Дональдом Трампом.

Інвестори сподіваються, що завдяки силі та привабливості бренду італійська компанія зможе перекласти додаткові витрати на своїх забезпечених клієнтів. У Ferrari також очікують зниження виробничих витрат у другому півріччі.

Примітно! США і ЄС у неділю домовилися знизити мита на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, до 15%. Це нижче попередньої ставки у 27,5%, але все ще значно вище рівня у 2,5%, який діяв до зміни торгової політики Трампа.

Ferrari виробляє всі свої автомобілі в Італії, що виключає можливість перенесення виробництва в США. При цьому саме Сполучені Штати є найбільшим ринком компанії, на який припадає близько чверті постачань.

Важливо! У бренду залишається значний портфель замовлень і мінімальна кількість скасувань. Це свідчить про здатність Ferrari утримувати високі ціни на свої моделі – навіть у порівнянні з конкурентами.

Щоб зберегти валовий прибуток на рівні майже 40%, генеральному директору Бенедетто Вінья належить довести, що він здатний перекласти більшу частину нових витрат на американських споживачів — при цьому не збільшуючи й без того дворічний термін очікування.

Важливо! У березні компанія заявила про намір підвищити ціни на деякі моделі в США на 10% у відповідь на мита.