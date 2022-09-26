Украина в мире криптовалют: ключевые тенденции и прогнозы

С начала 2022 года на рынке криптовалют началось стремительное пике. Интересно, что многие критические моменты стали сюрпризом для большого количества игроков сектора.

Следует помнить, что для любого финансового рынка периодические падения являются нормальным явлением. Сфера криптовалют – не исключение. Однако почти никто не ожидал столь резкого изменения динамики на рынке цифровых валют. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

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Последние тенденции на рынке криптовалют

Речь идет и о существенном количестве замороженных средств, и ликвидации крипто фирм, массовых сокращениях работников и прекращении инвестиций, которые фиксировали за последние полгода. Если говорить на языке цифр, то даны следующие:

В августе 2022 года было обнаружено, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 2 триллиона долларов;

В то время как с начала июня криптовалютные компании уволили более 3 тысяч работников, по данным Milan Fintech Summit;

Стоимость активов инвесторов, находившихся в распоряжении фондов, снизилась на 37%.

В целом после масштабного падения биткоина в мае 2022 года до 30 тысяч долларов за монету большинство игроков были убеждены, что цифровую монету удастся удержать на этом уровне, а биткоин снова начнет дорожать до отметки на уровне 60 – 70 тысяч долларов США. Минимально самая известная цифровая монета стоила 17 600 долларов, а пиковая цена была зафиксирована на уровне 68 990 долларов, согласно данным CoinDesk. На фоне этого все большее количество инвесторов начали выводить свои средства, а хайпа стало в разы меньше.

Что происходит в Украине

Интересно, что во время стремительного осеннего обвала биткоина на украинском рынке зафиксировали противоположную динамику. По данным Минцифры, на тот момент оборот криптовалюты в Украине равнялся 1 миллиарду гривен в сутки.

Государственный сектор также развивается в этом направлении. В частности, Верховная Рада 17 февраля 2022 приняла закон "О виртуальных активах". Рынок набирал обороты и государство его поддерживало.

Однако это было только начало процесса. Закон содержал только базовые положения и принципы, в нем речь не шла о легализации криптовалюты. Стать полноценным платежным средством она могла только после внесения определенных изменений в Налоговый кодекс и принятия ряда подзаконных актов,

– подчеркнул украинский предприниматель и основатель YouTube канала Money24 Антон Дьяченко.

Он также добавил, что полномасштабная война россии против Украины приостановила этот процесс и наша страна не получила статус лидера в этом секторе. Эксперт выделил следующие моменты:

В Украины был шанс стать первым государством, которое позволило бы легально работать и платить налоги от заработанных средств на рынке криптовалют;

Были ожидания, что Украина станет привлекательным местом для инвесторов многих компаний, которые могли бы осуществлять здесь свою деятельность и платить налоги в наш госбюджет.

Последние тенденции из мира криптовалют / Фото Pexels

Как война россии повлияла на криптовалюты в мире и Украине

Согласно Euronews, до начала полномасштабной агрессии Украина была в первой тройке стран по обороту криптовалют. После вторжения количество сделок, заключенных за день на мировом рынке криптовалют упало на 30%. Однако в целом рынок от этого не сильно пострадал.

Следует добавить, что фаза инвесторов-медведей, активизирующихся во время падения, началась в конце марта или начале апреля. По сути, это была реакция рынка на ожидание роста биткоина. Дело в том, что отсутствие действий – это путь к спаду ажиотажа, а также возможностей для заработка, добавил Антон Дьяченко.

Также крайне важно помнить о том, что фондовый рынок оказывает большое влияние на динамику криптовалют. Поскольку после начала обвала на различных финансовых рынках инвесторы начали активно спасать свои средства. Первыми пострадали именно цифровые активы, ведь они входят в категорию рисковых.

И, поскольку, рынок ценных бумаг находился в состоянии коррекции, то падал и криптовалютный. Но последний сезон отчетности фондового рынка недавно завершился и дал хорошие результаты. Индексы растут, поэтому биткоин также находится в восходящем тренде.

В то же время в Украине спрос на криптовалюты только рос. Среди главных факторов влияния – риск инфляции гривны и запрещение банков перечислять иностранную валюту.

Благодаря цифровым активам можно было производить платежи и сохранять активы в долларах. К тому же, эту опцию активно начали использовать благотворительные фонды. Таким образом, они собирали существенные суммы в помощь.

Кроме того, многие криптовалютные биржи поддержали Украину. Они собирали гуманитарную помощь и средства благодаря собственным клиентам.

По данным исследования компании Crystal, криптовалюта стала самым популярным платежным средством в помощи Украине. По состоянию на 12 мая, общая сумма в поддержку Украины пересекла отметку в 125 миллионов долларов.

Какая динамика сейчас доминирует

В целом этим летом рынок криптовалют пережил одно из самых масштабных падений. На сегодняшний день инвесторы предпочитают американский доллар, который установил новый рекорд за более чем 20 лет, а также золото. Они не слишком активно вкладывают средства в рынки.

Дело в том, что непонятно, как будет развиваться ситуация с войной россии против Украины, что это будет означать для всего мира. В то же время, ожидают, что этой осенью на рынке могут зафиксировать положительное движение. Все через США – одну из передовых стран во многих областях, в частности:

технологиях,

стартапах,

криптовалютах.

Американский рынок, как правило, до конца года произрастает для того, чтобы инвесторы получили свои дивиденды и другие выплаты. На фоне этого биткоин также может укрепить свои позиции.

Последние тенденции из мира криптовалют / Фото Pexels

Актуальная ситуация в Украине

Что касается Украины, то за последние два года это был хаб для передовых специалистов в области криптовалюты. Европа и во многом американские страны инвестировали в Украину. Особенно в украинские стартапы.

Полномасштабная война многое изменила, ведь многие из них уехали и вынуждены работать за границей. Поэтому на рынке фиксируют стагнацию, а также пытаются спрогнозировать, что будет дальше. По словам Антона Дьяченка, поступление инвестиций остановилось, а оставшиеся в Украине игроки ищут новые возможности и тенденции. Однако разработок нет, движение рынка не ощущается.

Прежде всего, нужно дождаться завершения этапа стагнации и начала фазы капитуляции на рынке криптовалют. Речь идет о сценарии, когда большинство инвесторов и других игроков устанут ждать и выведут свои активы. Около 70% участников рынка, которые сейчас находятся в позиции, хотят выйти из рынка из-за негативных показателей.

Им придется вывести их даже из 50 – 70% убытков, чтобы уберечь хотя бы что-нибудь. Без такой капитуляции начать новую фазу набора позиций и роста на этот момент невозможно.