Рынок криптовалют снова вернулся к падению. Цены на цифровые монеты начали обесцениваться уже 5-ю сессию подряд. Капитализация рынка криптовалют в очередной раз опустилась ниже отметки в 1 триллион долларов. На сегодняшний день этот показатель остановился на уровне 967,26 миллиарда долларов, согласно CoinMarketCap.

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Биткойн снова упал ниже важного психологического уровня

Флагман этого рынка – биткойн – упал в цене до 19 871 доллара за монету . Это более чем на 71% меньше по сравнению с пиковой ценой цифровой монеты в ноябре 2022 года – почти 69 тысяч долларов. В последний раз виртуальная монета опускалась на этот уровень в середине июля. За последнюю неделю потерял 8% своей стоимости.

К теме! Для биткойна зафиксировали неожиданный рекорд. Речь идет о наибольшем количестве в историю так называемых "спящих" биткойных адресов , с которыми годами не совершали никаких транзакций.

Интересно, что за последние недели цена биткойна стабилизировалась выше отметки в 20 тысяч долларов и продолжала постепенно расти в цене. Например, 15 августа монета торговала на рынке по цене в 25 тысяч долларов , прежде чем снова опуститься ниже этого уровня на фоне ожиданий о дальнейшем усилении монетарной политики центрального банка США.

Таким образом, в целом рынок криптовалют потерял более 2 триллионов долларов от своей пиковой капитализации 3 триллиона долларов . Позиции биткойны на момент создания этого материала, согласно CoinDesk:

цена криптовалюты колеблется на уровне 20 108 долларов за монету;

за монету; рыночная капитализация цифровой монеты составляет 384,82 миллиарда долларов.

Дело в том, что криптовалюты определяют как рисковые активы. К этой категории также относят фондовый рынок, особенно компании из технологического сектора. Именно эти активы часто отказываются в первую очередь.