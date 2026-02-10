Японский рынок акций "выстрелил": новое следствие выборов
- Японский рынок акций резко вырос после победы Либерально-демократической партии на выборах, в частности, акции Nikkei выросли на 3,9%, а Topix на 2,3%.
- Экономическая стратегия Японии на 2026 год предусматривает уменьшение зависимости от долга, повышение ключевой ставки и сокращение выпуска облигаций.
Японский рынок акций продемонстрировал ощутимый рост. Такая ситуация стала следствием победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП)
Как именно изменился рынок акций Японии после победы ЛДП?
Председателем ЛДП является действующий премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, сообщает Reuters.
Либерально-демократическая партия Такаичи одержала убедительную победу в 316 из 465 мест в нижней палате парламента на досрочных выборах в воскресенье, что дало ей прочные полномочия для продвижения значительных расходов и обещало налоговые льготы,
– указывает издание.
Некоторые акции после результатов выборов обновили исторический максимум, например:
- акции Nikkei буквально за день выросли на 3,9%;
- Topix – на 2,3%.
Важно! Увеличилась и доходность долгосрочных японских государственных облигаций. В целом она повысилась на 1 базисный пункт и теперь составляет – 3,56%.
Заметим, что в экономической стратегии Японии на 2026 год зафиксировано, что страна планирует:
- уменьшить зависимость от долга;
- повысить ключевую ставку;
- а также – сократить выпуск облигаций, сообщает Reuters.
Я думаю, что такая реакция свидетельствует о том, что Такаичи удалось убедить рынок в том, что она будет сильным лидером, но не будет вести безответственную финансовую политику,
– сказал в комментарии Reuters старший портфельный менеджер в швейцарском банке UBP Зухайр Хан.
Какие еще изменения произошли из-за выборов в Японии?
Сначала японская иена ослабла до уровня – 157 за доллар. Затем эта валюта усилилась. В частности, такие изменения стали следствием возможного вмешательства правительства.
Дело в том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи сделала ряд важных заявлений. Например, она пообещала активизировать экономику.
Интересно! Победа Такаичи также является "лучшим результатом" для инвесторов в облигации. Дело в том, что ЛДП, в таком случае, не придется идти на компромисс с оппозиционными партиями. Оппозиционеры, свою очередь, стремятся ввести более глубокие налоговые льготы и широкие фискальные стимулы.