Японский рынок акций "выстрелил": новое следствие выборов

Японский рынок акций продемонстрировал ощутимый рост. Такая ситуация стала следствием победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП)

Как именно изменился рынок акций Японии после победы ЛДП?

Председателем ЛДП является действующий премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, сообщает Reuters.

Либерально-демократическая партия Такаичи одержала убедительную победу в 316 из 465 мест в нижней палате парламента на досрочных выборах в воскресенье, что дало ей прочные полномочия для продвижения значительных расходов и обещало налоговые льготы,

– указывает издание.

Некоторые акции после результатов выборов обновили исторический максимум, например:

акции Nikkei буквально за день выросли на 3,9%;

Topix – на 2,3%.

Важно! Увеличилась и доходность долгосрочных японских государственных облигаций. В целом она повысилась на 1 базисный пункт и теперь составляет – 3,56%.

Заметим, что в экономической стратегии Японии на 2026 год зафиксировано, что страна планирует:

уменьшить зависимость от долга;

повысить ключевую ставку;

а также – сократить выпуск облигаций, сообщает Reuters.

Я думаю, что такая реакция свидетельствует о том, что Такаичи удалось убедить рынок в том, что она будет сильным лидером, но не будет вести безответственную финансовую политику,

– сказал в комментарии Reuters старший портфельный менеджер в швейцарском банке UBP Зухайр Хан.

Какие еще изменения произошли из-за выборов в Японии?

Сначала японская иена ослабла до уровня – 157 за доллар. Затем эта валюта усилилась. В частности, такие изменения стали следствием возможного вмешательства правительства.

Дело в том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи сделала ряд важных заявлений. Например, она пообещала активизировать экономику.

Интересно! Победа Такаичи также является "лучшим результатом" для инвесторов в облигации. Дело в том, что ЛДП, в таком случае, не придется идти на компромисс с оппозиционными партиями. Оппозиционеры, свою очередь, стремятся ввести более глубокие налоговые льготы и широкие фискальные стимулы.