Японський ринок акцій "вистрілив": новий наслідок виборів
- Японський ринок акцій різко зріс після перемоги Ліберально-демократичної партії на виборах, зокрема, акції Nikkei виросли на 3,9%, а Topix на 2,3%.
- Економічна стратегія Японії на 2026 рік передбачає зменшення залежності від боргу, підвищення ключової ставки та скорочення випуску облігацій.
Японський ринок акцій продемонстрував відчутне зростання. Така ситуація стала наслідком перемоги правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП)
Як саме змінився ринок акцій Японії після перемоги ЛДП?
Головою ЛДП є чинна прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, повідомляє Reuters.
Ліберально-демократична партія Такаїчі здобула переконливу перемогу в 316 з 465 місць у нижній палаті парламенту на дострокових виборах у неділю, що дало їй міцні повноваження для просування значних витрат та обіцяло податкові пільги,
– вказує видання.
Деякі акції після результатів виборів оновили історичний максимум, наприклад:
- акції Nikkei буквально за день зросли на 3,9%;
- Topix – на 2,3%.
Важливо! Збільшилась і прибутковість довгострокових японських державних облігацій. Загалом вона підвищилась на 1 базисний пункт і тепер складає – 3,56%.
Зауважимо, що в економічній стратегії Японії на 2026 рік зафіксовано, що країна планує:
- зменшити залежність від боргу;
- підвищити ключову ставку;
- а також – скоротити випуск облігацій, повідомляє Reuters.
Я думаю, що така реакція свідчить про те, що Такаїчі вдалося переконати ринок у тому, що вона буде сильним лідером, але не буде вести безвідповідальну фінансову політику,
– сказав у коментарі Reuters старший портфельний менеджер у швейцарському банку UBP Зухайр Хан.
Які ще зміни сталися через вибори у Японії?
Спочатку японська єна ослабла до рівня – 157 за долар. Потім ця валюта посилилася. Зокрема, такі зміни стали наслідком можливого втручання уряду.
Річ у тім, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі зробила низку важливих заяв. Наприклад, вона пообіцяла активізувати економіку.
Цікаво! Перемога Такаїчі також є "найкращим результатом" для інвесторів в облігації. Річ у тім, що ЛДП, в такому випадку, не доведеться йти на компроміс з опозиційними партіями. Опозиціонери, своєю чергою, прагнуть ввести глибші податкові пільги та ширші фіскальні стимули.